الإمارات تتصدر الخليج في قدرات مراكز البيانات بـ 476 ميغاواط

تصدرت دولة الإمارات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القدرة التشغيلية القائمة لمراكز البيانات خلال عام 2026، بإجمالي 475.8 ميغاواط، موزعة على 26 مركزاً تديرها 10 شركات، مستحوذة على نحو 45% من إجمالي القدرات التشغيلية لمراكز البيانات في دول الخليج الست، والبالغة 1,055.5 ميغاواط.

وكشف تقرير حديث صادر عن «اتحاد الخليج لمراكز البيانات»، أعدته شركة «تك آر إي كونسلتينغ» وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن الإمارات تمتلك كذلك 416.5 ميغاواط من القدرات الإضافية قيد الإنشاء، بما يعادل نحو 88% من قدرتها التشغيلية القائمة، ما يمهد لتوسع كبير في البنية التحتية الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وأظهر التقرير أن دول الخليج تضم 124 مركز بيانات قائماً، تتوزع بين الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعمان والكويت، في وقت تتجاوز فيه القدرات الجديدة قيد الإنشاء على مستوى المنطقة غيغاواط واحداً، مدفوعة بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاستثمارات الحكومية والسيادية.

أبوظبي تستحوذ على 64% من القدرات

وبحسب التقرير، تستحوذ أبوظبي على نحو 64% من القدرة التشغيلية القائمة لمراكز البيانات في الإمارات، مقابل 34% لدبي، و2% لمناطق أخرى، بعدما كان توزيع القدرات بين أبوظبي ودبي متقارباً تاريخياً.

وأوضح أن أبوظبي تستفيد من انخفاض تكاليف الطاقة وتوافر مزيج متنوع من مصادر الكهرباء، بما يشمل الطاقة النووية والشمسية، في حين تتميز دبي بتطور البنية التحتية للاتصالات والربط الدولي ومحطات إنزال الكابلات البحرية ونقاط تبادل الإنترنت.

وأشار إلى أن تكلفة الكهرباء المقدرة لمراكز البيانات تبلغ نحو 0.07 دولار لكل كيلوواط/ساعة في أبوظبي، مقابل 0.11 دولار في دبي، ما يمنح الإمارة ميزة تنافسية في استضافة المنشآت كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وتظهر الخريطة الواردة في التقرير انتشار مواقع مراكز البيانات في أبوظبي ودبي، إلى جانب عجان ورأس الخيمة، بما يعكس اتساع النطاق الجغرافي للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.

«خزنة» تقود السوق الإماراتية

وتواصل شركة «خزنة داتا سنترز» تصدر سوق مراكز البيانات في الإمارات، بقدرة تشغيلية قائمة تبلغ 286 ميغاواط، تمثل نحو 60 % من إجمالي القدرة التشغيلية للدولة، إضافة إلى 360 ميغاواط قيد الإنشاء.

ووفق التقرير، تستهدف الشركة الوصول إلى قدرة تبلغ غيغاواط واحداً بحلول 2027، مع التركيز على مراكز البيانات المهيأة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فيما جرى بالفعل تخصيص كامل قدراتها قيد الإنشاء لمستخدمين نهائيين.

وأشار التقرير إلى أن مشروع «خزنة» في عجمان يستهدف قدرة إجمالية تبلغ 100 ميغاواط، يتم تطويرها على مراحل بقدرة 20 ميغاواط لكل مرحلة، وقد سُلّمت المرحلة الأولى للعميل.

وتأتي شركة «غلف داتا هب» في المرتبة الثانية بين مشغلي مراكز البيانات في الإمارات، وتستفيد من استثمارات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار عقب دخول شركة «كيه كيه آر» (KKR) ضمن هيكل ملكيتها.

«ستارغيت» قبل نهاية 2026

ورجّح التقرير دخول المرحلة الأولى من مشروع «ستارغيت الإمارات» للذكاء الاصطناعي، بقدرة 200 ميغاواط، حيز التشغيل خلال الربع الأخير من 2026، ما قد يجعل الإمارات أول دولة خليجية تطور قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي بهذا الحجم.

وأشار إلى أن مشروع «ستارغيت» يستهدف في خططه المعلنة قدرة إجمالية تصل إلى 5 غيغاواط، فيما تدرس الإمارات إعادة توزيع مرافق المشروع على شبكة من مراكز البيانات في مناطق مختلفة من الدولة، بدلاً من الاعتماد على مجمع مركزي واحد، لتعزيز مرونة البنية التحتية.

وذكر التقرير أن خطط المشروع تتضمن إضافة قدرات على مراحل متتابعة بواقع 250 ميغاواط كل ربع سنة بعد المرحلة الأولى، وفق البرنامج المستهدف.

مشروعات جديدة

وفي إطار التوسعات المرتقبة، توقع التقرير استكمال منشأة جديدة لشركة «غلف داتا هب» في منطقة خليفة الصناعية «كيزاد» بأبوظبي، بقدرة 22 ميغاواط، خلال ديسمبر 2026 أو يناير 2027. كما توقع إنجاز المرحلة السادسة من مجمع الشركة في واحة دبي للسيليكون، بقدرة 16 ميغاواط، خلال 2027.

وفي أبوظبي أيضاً، أشار التقرير إلى حصول شركة «بيور داتا سنترز» على الموافقة النهائية من شركة «طاقة» لزيادة القدرة التقنية لمجمعها AUH01 من 41 إلى 48 ميغاواط، عبر تحسين التصميم وتطوير البنية التحتية للكهرباء.

وفي رأس الخيمة، رصد التقرير افتتاح شركة «سيادة» مركز بيانات في مدينة الابتكار خلال يوليو 2026، يوفر خدمات حوسبة محلية تعتمد على معالجات إنفيديا « B200»، مع خطط معلنة لتطوير مواقع إضافية داخل الدولة. كما أشار إلى افتتاح «علي بابا» مركز بيانات ثانياً في دبي خلال أكتوبر 2025، في إطار توسيع بنيتها التحتية للخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي.

1.19 غيغاواط قيد الإنشاء

وفي ما يتعلق بالتوسعات المستقبلية، أظهرت البيانات التفصيلية للتقرير تصدر السعودية قائمة القدرات قيد الإنشاء بإجمالي 485.9 ميغاواط، تلتها الإمارات بـ416.5 ميغاواط، ثم الكويت بـ171.8 ميغاواط، وعُمان بـ53 ميغاواط، وقطر بـ51.2 ميغاواط، والبحرين بـ10.1 ميغاواط.

ويبلغ مجموع هذه القدرات نحو 1.19 غيغاواط، وفق الأرقام التفصيلية للدول، ما يتجاوز إجمالي القدرات التشغيلية القائمة في المنطقة. وتستحوذ السعودية والإمارات مجتمعتين على نحو 76 % من هذه القدرات قيد الإنشاء، ما يعزز موقعهما في قيادة المرحلة المقبلة من توسع قطاع مراكز البيانات الخليجي.

ولفت التقرير إلى أن السوق الخليجية تجاوزت عتبة غيغاواط واحد من القدرة التشغيلية خلال 2025، لكن الإضافات الجديدة ظلت محدودة خلال 2026، في ظل التحديات الجيوسياسية والاضطرابات التي أثرت في وتيرة تنفيذ بعض المشروعات. ومع ذلك، توقع التقرير أن تؤدي المشروعات قيد الإنشاء إلى مضاعفة حجم السوق بحلول 2027 أو مطلع 2028.

استثمارات الذكاء الاصطناعي

وأكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي أصبح المحرك الرئيسي للطلب على القدرات الجديدة لمراكز البيانات في الخليج، إلى جانب التوسع المستمر في الخدمات السحابية. وأشار إلى أن المنصات الوطنية للذكاء الاصطناعي، ومن بينها «كور 42» في الإمارات و«هيوماين» في السعودية، تعمل على تطوير قدرات حوسبة محلية تدعم متطلبات السيادة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن دول الخليج تتمتع بمزايا تنافسية تشمل الدعم الحكومي، وتوافر التمويل والاستثمارات السيادية، وإمكانية تطوير البنية التحتية للطاقة بسرعة، إلى جانب توافر مساحات واسعة من الأراضي للمشروعات الكبرى.

وأضاف أن هذه العوامل تمنح المنطقة فرصاً لاستقطاب مشروعات مراكز البيانات الضخمة، في وقت تواجه فيه الأسواق المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا تحديات مرتبطة بقدرات شبكات الكهرباء والقيود التنظيمية وتزايد الاعتراضات المحلية على المشروعات الجديدة.