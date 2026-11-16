«دي بي ورلد» ترسي عقد تطوير رصيف في أنغولا

أرست مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عقداً لتصميم وتنفيذ أعمال تدعيم وتحديث رصيف محطة الحاويات التابعة لها في ميناء لواندا، أكبر موانئ أنغولا، على مجموعة «إيديكس»، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات التشغيلية للمحطة، ورفع كفاءة مناولة الحاويات، واستقبال سفن أكبر حجماً، بما يدعم مكانة الميناء بوصفه بوابة استراتيجية للتجارة البحرية في غرب وجنوب أفريقيا.

وأوضحت «إيديكس»، أن المشروع يشمل تطوير كامل الرصيف الحالي البالغ طوله 610 أمتار، وتهيئة بنيته التحتية لاستيعاب رافعات جسرية متطورة لمناولة الحاويات من السفن وإليها، مثبتة على السكك الحديدية، بدلاً من الاعتماد على الرافعات المتنقلة المستخدمة حالياً، ما يسهم في تسريع عمليات التحميل والتفريغ، وتقليص فترات بقاء السفن في الميناء، وزيادة الطاقة التشغيلية للمحطة.

يأتي المشروع ضمن استراتيجية «موانئ دبي العالمية» لتحديث البنية التحتية لمحطاتها البحرية في أفريقيا، وتعزيز قدرتها على التعامل مع النمو المتوقع في حركة التجارة والحاويات، من خلال الاستثمار في المعدات المتطورة ورفع كفاءة الأرصفة والمرافق التشغيلية.

ويتضمن نطاق العقد تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال الإنشائية والهندسية، تشمل تركيب 120 ركيزة خرسانية بقطر متر واحد للركيزة، وبأطوال تصل إلى 45 متراً، لتدعيم الرصيف وضمان قدرته على استيعاب الأحمال التشغيلية للرافعات الجديدة. كما تشمل الأعمال إنشاء كمرة خرسانية مسلحة جديدة في الجانب البري من الرصيف، وتوسعة الكمرة العلوية القائمة، إلى جانب توريد وتركيب منظومة السكك الخاصة بالرافعات، ومعدات التثبيت والحماية وأنظمة الكابلات والتجهيزات المساندة.

ويشمل المشروع أيضاً تطوير شبكات الكهرباء والمرافق والخدمات، بما فيها المحطات الكهربائية الفرعية وشبكات مكافحة الحرائق وأنظمة الاتصالات والتحكم، لضمان التشغيل الموثوق للرافعات الجديدة. وستخضع الأعمال الإنشائية لبرنامج اختبارات فنية متكامل للتحقق من سلامة الركائز وكفاءتها وقدرتها على تحمل الأحمال التشغيلية على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن تسهم أعمال التطوير في إحداث نقلة نوعية في القدرات التشغيلية لمحطة «موانئ دبي العالمية» في لواندا، عبر الانتقال إلى رافعات الحاويات الجسرية المثبتة على السكك، التي تتيح سرعة أكبر في مناولة الحاويات وتحسين إنتاجية الرصيف. كما ستعزز البنية التحتية المطورة قدرة المحطة على استقبال السفن الأكبر حجماً والأعمق غاطساً، بما يرفع تنافسيتها ويعزز ارتباط أنغولا بشبكات التجارة البحرية.

يأتي العقد الجديد امتداداً للتعاون بين الشركتين في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في أفريقيا، بما في ذلك الأعمال الجارية في ميناء دار السلام بتنزانيا. وتعكس هذه المشروعات توجه «موانئ دبي العالمية» نحو تطوير محطاتها الأفريقية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز انسيابية حركة التجارة ويربط الأسواق الأفريقية بصورة أكثر فاعلية بشبكات الشحن العالمية.