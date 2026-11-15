3 تريليونات درهم محفظة بنوك دبي بنهاية سبتمبر

حققت بنوك دبي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري رقماً قياسياً في حجم محفظة ممتلكاتها متضمنة الأصول والاستثمارات لتلامس 3 تريليونات درهم

وكشف المصرف المركزي وفق بياناته أن بنوك الإمارة شهدت حتى نهاية سبتمبر الماضي أعلى وتيرة نمو سنوية في قيمة أرصدتها التراكمية على مدار السنوات الخمسة الماضية بما يعبر بشكل واضح عن صلابة ومتانة البنوك ومواصلتها توسعة وتيرة أعمالها ومركزها المالي متخطية أي تحديات أو تغيرات في الاقتصاد العالمي ولاسيما انعكاسات التوترات الجيوسياسية منذ بداية 2026.

ووفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي فإن بنوك الإمارة أضافت 1.3 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها ما بين سبتمبر 2021 ومنتصف 2026 بنمو إجمالي المحفظة على مدار تلك الفترة بنسبة 76.5 %، حيث نمت الأصول بمفردها بنسبة 73% عن إجمالي تلك السنوات لتضيف 1.1 تريليون درهم إلى الرصيد التراكمي للأصول فيما أضافت أكثر من 200 مليار درهم بنسبة تجاوزت 100% على مدار تلك الفترة.

كما منحت أكثر من 451 مليار درهم كتمويلات إضافية في تلك الفترة ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان خلال السنوات الخمس بنسبة نمو 51 % فيما اجتذبت قرابة 724 مليا ر درهم كودائع جديدة بتلك الفترة ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع بنسبة 79% منذ سبتمبر 2021.

وتظهر البيانات التفصيلية على أساس سنوي لآلية تحقيق معدل النمو القياسي الذي حققته الأرصدة التراكمية لبنوك الإمارة في الفترة ما بين سبتمبر من العام الماضي وسبتمبر 2026 مقارنة بمثيلتها على مدار السنوت السابقة، حيث ارتفع الرصيد التراكمي للأصول بمفردها إلى 2.6 تريليون درهم بنسبة نمو هى الأكبر سنوياً 11.3% مع إضافة قرابة 300 مليار درهم خلال عام كامل بين الفترتين، فيما كان الرصيد التراكمي لاستثمارات بنوك الإمارة قد ارتفع على أساس سنوي أيضاً بنسبة قياسية 18.4% إلى قرابة 400 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي وبإضافة استثمارات جديدة بلغت 200 مليار درهم منذ منتصف العام الماضي.

رصيد الائتمان

كما ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة على أساس سنوي أيضاً بأكبر نسبة نمو بما يوازي 19.2% وبقيمة إضافية 214 مليار درهم إلى رصيد تراكمي بلغ 1.326 تريليون درهم نهاية الربع الثالث من الجاري. وشكل القطاع الخاص أكبر مستفيدي الحصول على تمويلات من بنوك الإمارة بحصة إجمالية 57 % من إجمالي الائتمان من بنوكها فيما حقق أيضا أكبر نسبة نمو 15.6 % على أساس سنوي.

بينما ارتفع الرصيد التراكمي للودائع التي استقطبتها بنوك دبي أيضاً بنسبة مرتفعة علي أساس سنوي بما يوازي 10.5% على أساس سنوي إلى رصيد تراكمي بلغ 1.644 تيريليون درهم نهاية سبتمبر الماضي مع إضافة 166 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام واحد، لتحتفظ بنوك الإمارة بحصة الأغلبية بحوالي تتجاوز 46% من قاعدة ودائع العملاء في مصارف الدولة بنهاية سبتمبر العام الجاري مواصلة التصدر في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر 21 على التوالي لتظهر جاذبية عالية نحو استقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.