«مايكروسوفت»: خلل في الشبكة وراء العطل العالمي

كشفت شركة «مايكروسوفت» أن العطل التقني العالمي الذي ضرب خدماتها، وفي مقدمتها البريد الإلكتروني «أوتلوك»، نجم عن خلل مرتبط بعملية سابقة لزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة، ظهرت تداعياته عقب إجراء تغيير حديث في الشبكة، مؤكدة أن المشكلة تقنية بحتة، ولا ترتبط بهجمات سيبرانية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي ووكلائه.

وأفادت الشركة، في بيان تلقته «البيان»، بأنها تمكنت من معالجة السبب الأساسي للعطل، وحققت تعافياً واسعاً واستقراراً في خدماتها، فيما تواصل استعادة الخدمة للعملاء والمناطق التي لا تزال متأثرة. وأشارت إلى أن حجم الطلب الكبير دفعها إلى إعادة تشغيل الخدمات تدريجياً، مع التحقق من استقرار الأنظمة في كل مرحلة، وهو ما استغرق وقتاً أطول لضمان عودتها بصورة مستقرة.

واعتذرت «مايكروسوفت» للعملاء والشركاء عن الاضطرابات التي تسبب فيها العطل، مشددة على إدراكها لحجم الثقة التي يضعونها في خدماتها ومسؤوليتها تجاههم، ومتعهدة بإصدار تقرير شامل عن الحادث عقب استكمال المراجعة