«جلفار» ترفع إيراداتها 13.5% وأرباحها التشغيلية 90.3% خلال 9 أشهر

سجلت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» نمواً في إيراداتها وتحسناً لافتاً في مؤشرات الربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدعومة بارتفاع المبيعات في أسواقها الرئيسية، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الانضباط المالي، في وقت تواصل فيه الشركة تنفيذ خططها للتوسع الإقليمي وتطوير محفظتها الدوائية.

وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع الإيرادات من العمليات المستمرة بنسبة 13.5% لتصل إلى 906 ملايين درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 797.9 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025، فيما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 23.5% إلى 394.3 مليون درهم.

وحققت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 90.3% لتبلغ 126 مليون درهم، مقارنة مع 66.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة إلى 89 مليون درهم، مقابل 8.1 ملايين درهم.

الأسواق الدولية تقود النمو

وعلى مستوى الأسواق، سجلت»جلفار«نمواً في مختلف مناطق أعمالها، تصدرت الأسواق الدولية الأخرى بنسبة 28.6%، لترتفع إيراداتها إلى 335 مليون درهم، فيما نمت الإيرادات في السوق الإماراتية بنسبة 9% لتبلغ 340.7 مليون درهم، وحققت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نمواً بنسبة 2.4% بإيرادات بلغت 230.3 مليون درهم.

وأوضحت الشركة أن نمو الإيرادات تأثر باختلاف توقيت تسجيل المبيعات بين الأرباع المالية، عقب الاضطرابات الجيوسياسية، إلى جانب بعض عمليات البيع غير المتكررة، مشيرة إلى أن معدل النمو الأساسي بلغ 6.4% بعد استبعاد أثر هذه العمليات.

وجاء الأداء في ظل تحديات شملت التطورات الجيوسياسية الإقليمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية، فيما أسهم تحسين مزيج المنتجات، وتنويع مصادر التوريد، ورفع الكفاءة التشغيلية في الحد من تأثير هذه الضغوط على نتائج الشركة.

كفاءة التشغيل

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 23.5% إلى 394.3 مليون درهم، مقارنة مع 319.3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مدعوماً بتحسن مزيج المنتجات وإجراءات ضبط التكاليف ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 90.3% إلى 126 مليون درهم، في حين قفز صافي الربح من العمليات المستمرة إلى 89 مليون درهم، مقابل 8.1 مليون درهم، مستفيداً من تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل.

وفي المقابل، بلغ إجمالي صافي ربح الشركة 87.5 مليون درهم، مقارنة مع 138.2 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025، التي تضمنت أرباحاً رأسمالية غير متكررة بقيمة 118.7 مليون درهم، نتيجة التخارج من شركة صيدليات زهرة الروضة، ما رفع قاعدة المقارنة خلال العام الماضي.

تعزيز المركز المالي

وعلى مستوى المركز المالي، واصلت»جلفار«تعزيز هيكلها التمويلي بعد استكمال إعادة هيكلة ديونها خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي القروض والالتزامات الأخرى التي تحمل فوائد 263.8 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2026.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.0469 مليار درهم، مقارنة مع 959.8 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2025، فيما تراجعت الخسائر المتراكمة إلى 74 مليون درهم، مقابل 163 مليون درهم في بداية العام، بدعم من الأرباح المحققة خلال الفترة.

توسيع المحفظة الدوائية

وفي إطار خططها للنمو، أطلقت الشركة 4 منتجات دوائية جديدة في السوق الإماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، واستكملت 27 عملية تسجيل لمنتجاتها في الأسواق الدولية، بما يعزز فرص توسعها التجاري وتنويع مصادر إيراداتها.

كما تواصل تنفيذ مشروع إنشاء منشأتها التصنيعية الجديدة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تطوير أنشطة الترخيص والبحث والتطوير، وتوسيع محفظتها المستقبلية لتشمل منتجات مختارة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والأدوية التخصصية.

وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة 27.3 مليون درهم خلال الفترة، وجهت إلى تطوير البنية التحتية، وتحديث المعدات، وتحسين العمليات الإنتاجية، ودعم أنشطة البحث والتطوير، بما يعزز قدراتها التصنيعية ويدعم خططها التوسعية.

النمو المستقبلي

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»، إن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس التقدم المستمر في تعزيز أعمال الشركة وترسيخ أسس نموها المستقبلي، مشيراً إلى تحقيق نمو في الأسواق الرئيسية وتحسن ملموس في الربحية، إلى جانب تعزيز حقوق الملكية ومواصلة الاستثمار في الأولويات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه النتائج تؤكد فاعلية تنفيذ خطط الشركة والانضباط في إدارة أعمالها، وتوفر قاعدة داعمة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

وأكد الدكتور باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»، أن أداء الشركة خلال الفترة يعكس استمرار التحسن في أنشطتها الأساسية، مع تسجيل نمو في الإيرادات عبر الأسواق الرئيسية، مدعوماً بتحسين مزيج المنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الانضباط المالي، ما انعكس على مستويات الربحية.

وأضاف: أن الشركة تواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيتها، وتوسيع محفظتها الدوائية، والاستثمار في قدراتها التشغيلية والتصنيعية، بما يدعم خططها للتوسع ويعزز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.