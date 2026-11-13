مليارات الدولارات خسائر محتملة من عطل «مايكروسوفت» العالمي

تواجه الشركات والمؤسسات حول العالم فاتورة اقتصادية ضخمة جراء الانقطاع الواسع الذي ضرب عدداً من خدمات شركة «مايكروسوفت»، وفي مقدمتها «أوتلوك» و«تيمز» و«مايكروسوفت 365»، وسط تقديرات أولية تشير إلى أن الخسائر قد تصل إلى مليارات الدولارات، نتيجة تعطل الأعمال وتراجع الإنتاجية وتأخر المعاملات المالية والتجارية، في واحدة من أبرز حوادث الاضطراب الرقمي التي شهدها العالم خلال العام الجاري، مع العالم أن هناك 3.9 ملايين شركة حول العالم تستخدم تطبيقات «مايكروسوفت».

ورغم عدم صدور تقدير رسمي شامل لحجم الخسائر العالمية حتى الآن، فإن خبراء اقتصاديين وتقنيين حذروا من أن التكلفة الفعلية قد تتجاوز الأضرار المباشرة الناجمة عن توقف الخدمات، لتشمل خسائر الفرص التجارية، وتكاليف استعادة العمليات، وتأخر تنفيذ العقود والالتزامات المالية، فضلاً عن الأعباء الإضافية التي ستتحملها الشركات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

خسائر بالمليارات

وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة الأسترالية، الجمعة، توقع أشوين بال، الشريك في قسم استشارات المخاطر لدى شركة «RSM Australia»، أن تتكبد الشركات الأسترالية وحدها خسائر بمليارات الدولارات نتيجة الانقطاع، مشيراً إلى أن شركات الخدمات المهنية، مثل المحاماة والمحاسبة، قد تتحمل تكاليف تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات في الساعة الواحدة.

وأوضح أن الأضرار لا تقتصر على ساعات التوقف، بل تمتد إلى تكاليف معالجة الأعمال المتراكمة وإعادة جدولة العمليات واستعادة مستويات الإنتاجية المعتادة، ما يعني أن التأثير المالي قد يستمر لأسابيع بعد عودة الأنظمة إلى العمل.

وأشار الخبير إلى أن نحو 3.9 ملايين شركة حول العالم تستخدم حزمة تطبيقات «مايكروسوفت»، وهو ما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على منظومتها الرقمية، وإن كان ذلك لا يعني أن جميع هذه الشركات تعرضت للانقطاع أو تكبدت خسائر.

130 ألف بلاغ

وكشفت بيانات موقع «داون ديتكتور» المتخصص في مراقبة الأعطال التقنية عن تسجيل أكثر من 130 ألف بلاغ يتعلق بمشكلات خدمة «أوتلوك» في الولايات المتحدة عند ذروة الاضطراب، فيما رصدت وكالة «رويترز» في إحدى مراحل الأزمة أكثر من 38 ألف بلاغ عن مشكلات في «مايكروسوفت 365»، ونحو 4500 بلاغ مرتبط بخدمة «تيمز».

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الاضطراب، لكنها لا تمثل العدد الإجمالي للمستخدمين المتضررين، إذ تعتمد المنصة على البلاغات التي يقدمها المستخدمون، وليس على إحصاء شامل للحسابات المتأثرة.

وامتدت الاضطرابات لأكثر من 12 ساعة، وانتقلت آثارها عبر المناطق الزمنية المختلفة، من الولايات المتحدة إلى آسيا والمحيط الهادئ، ما ضاعف الضغوط على المؤسسات التي تعتمد على البريد الإلكتروني والاتصالات الرقمية في إدارة أعمالها اليومية.

خسائر شركات صغيرة

وفي مثال ملموس على حجم الأضرار، كشفت تريسي تاكر، مالكة شركة «Regal Shower Screens» الأسترالية، أن توقف الخدمات تسبب في خسارة يوم عمل تُقدر بما لا يقل عن 30 ألف دولار أسترالي، نتيجة تعطل استقبال الطلبات وإرسالها إلى الموردين، رغم استمرار دفع رواتب الموظفين. وحذرت من أن الأضرار ستتواصل حتى بعد استعادة الخدمات، نتيجة تأخر تنفيذ الطلبات وتراكم الأعمال، بما قد يؤدي إلى تأجيل مواعيد التسليم وزيادة التكاليف التشغيلية.

وتوضح هذه الحالة أن الخسائر لا تقتصر على المؤسسات الكبرى، بل قد تكون أكثر حدة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بهوامش ربح محدودة، وتعتمد على أنظمة رقمية واحدة دون وجود بدائل تشغيلية جاهزة.

المصارف والطيران والجهات الحكومية

وامتدت تداعيات الانقطاع إلى قطاعات مالية وحكومية وتكنولوجية، حيث أفادت «رويترز» بتأثر مؤسسات مالية في تايوان، بما فيها شركات أوراق مالية وتأمين وإدارة استثمارات، فيما اضطرت إحدى المؤسسات إلى إلغاء معاملة مقررة لإعادة شراء السندات.

كما أعلنت شركتا الطيران الهنديتان «إنديغو» و«أكاسا إير» تأثر خدمات الدعم عبر البريد الإلكتروني، بينما واجهت شركتا الذكاء الاصطناعي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» مشكلات في الموصلات التقنية المرتبطة بخدمات «مايكروسوفت».

وفي أستراليا، طالت الاضطرابات أجهزة حكومية حساسة، من بينها منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية والشرطة الفيدرالية، ما دفع الحكومة إلى تفعيل اتفاق مع «مايكروسوفت» لإعطاء أولوية لاستعادة الخدمات المرتبطة بالمصالح الأسترالية.

فاتورة اقتصادية مفتوحة

ويرى محللون أن التحدي الأكبر يتمثل في صعوبة احتساب التكلفة الإجمالية للانقطاع، نظراً لتداخل الخسائر المباشرة وغير المباشرة، واختلاف درجات تأثر المؤسسات، فضلاً عن احتمالات تعويض جزء من الأعمال المتأخرة بعد استعادة الخدمات.

وبينما تشير التقديرات الأسترالية إلى خسائر بمليارات الدولارات، لا تتوافر حتى الآن بيانات موثوقة تسمح بتعميم هذه الأرقام على الاقتصاد العالمي أو تحديد حصيلة مالية نهائية للاضطراب.

وأعلنت «مايكروسوفت» تحقيق تعافٍ جزئي في بعض المناطق، لكنها أقرت بأن إجراءات الإصلاح لم تحقق استقراراً مستداماً في جميع الخدمات المتأثرة، مرجعة المشكلات إلى ارتفاع الأحمال على أجزاء من بنيتها التحتية، دون وجود مؤشرات على هجوم إلكتروني.

ويعيد هذا الانقطاع إلى الواجهة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الاعتماد المتزايد على عدد محدود من مزودي الخدمات السحابية، إذ بات توقف منصة رقمية واحدة قادراً على تعطيل أنشطة مؤسسات متعددة حول العالم في الوقت نفسه.

10 حلول

ولتجنب تكرار الأزمات الناجمة عن هذه الأعطال، تحتاج الشركات والحكومات إلى الانتقال من الاعتماد على مزود تقني واحد إلى استراتيجية للمرونة الرقمية واستمرارية الأعمال، تضمن استمرار العمليات الأساسية حتى عند تعطل الخدمات السحابية. ومن بين هذه الحلول:

1. تنويع مزودي الخدمات السحابية: عدم الاعتماد الكامل على «مايكروسوفت» أو «غوغل» أو «أمازون»، وتوزيع الأنظمة الحيوية بين أكثر من مزود، مع ضمان إمكانية الانتقال الفعلي بينها.

2. توفير أنظمة اتصال بديلة: تجهيز قنوات بريد إلكتروني ومراسلة واجتماعات مستقلة، تسمح للموظفين بمواصلة التواصل عند تعطل «أوتلوك» أو «تيمز».

3. إنشاء نسخ احتياطية مستقلة: الاحتفاظ بنسخ دورية من البيانات والملفات الأساسية خارج بيئة المزود الرئيسي، مع اختبار إمكانية استعادتها.

4. تفعيل خطط استمرارية الأعمال: وضع إجراءات تشغيل واضحة تتيح استمرار الخدمات المصرفية والحكومية والتجارية الأساسية أثناء الانقطاع.

5. الاستثمار في البنية التحتية الهجينة: الجمع بين الخدمات السحابية ومراكز البيانات المحلية، خصوصاً للأنظمة التي لا تتحمل التوقف الطويل.

6. اختبار سيناريوهات الأعطال بانتظام: إجراء محاكاة لانقطاع البريد الإلكتروني أو أنظمة الهوية الرقمية أو الخدمات السحابية لمدة تتراوح بين 12 و24 ساعة.

7. تطوير أنظمة إنذار مبكر: استخدام أدوات مراقبة مستقلة لاكتشاف تدهور الخدمات والتحول إلى الأنظمة البديلة قبل تفاقم الأزمة.

8. تعزيز اتفاقيات مستوى الخدمة: تضمين عقود مزودي التكنولوجيا شروطاً واضحة بشأن التعافي، والإبلاغ عن الأعطال، والتعويضات، مع إدراك أن التعويضات لا تغطي بالضرورة جميع الخسائر.

9. تدريب الموظفين على العمل دون المنصات الرئيسية: إعداد إجراءات بديلة لتنفيذ العمليات الضرورية وتبادل المعلومات بصورة آمنة عند توقف الأنظمة.

10. إنشاء فرق متخصصة لإدارة الأزمات الرقمية: تتولى التنسيق بين الإدارات التقنية والتشغيلية والمالية والاتصال المؤسسي لتقليل مدة التعطل والخسائر.