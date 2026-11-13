«موديز»: اقتصاد الإمارات ينمو 8.2 % في 2027

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 8.2 % خلال عام 2027، في أداء يتجاوز ضعف متوسط النمو المتوقع للأسواق الناشئة الكبرى المشمولة بتقريرها، والبالغ 4%، فيما أوردت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للدولة عند مستوى «Aa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة، في تقريرها الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2026 بعنوان «آفاق الأسواق الناشئة لعام 2027»، أن الاقتصاد الإماراتي مرشح لمواصلة النمو بنسبة 4.4% خلال عام 2028، في ظل توقعات بتباين وتيرة النمو بين الاقتصادات الناشئة خلال السنوات المقبلة.

وأشار التقرير إلى توسع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، مع امتداد دورة الاستثمار العالمية في مراكز البيانات والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى أسواق جديدة.

ولفتت «موديز» إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وشبكات الكهرباء، والتقنيات الحديثة تدعم الطلب العالمي على عدد من السلع والموارد، فيما تسهم إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية في توفير فرص استثمارية جديدة لبعض الاقتصادات الناشئة.

وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة للأسواق الناشئة خلال عام 2027 تعكس قدرة العديد من الاقتصادات على إدارة مستويات الدين والاستفادة من استمرار دورات الاستثمار، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل والطاقة والتطورات الجيوسياسية.

وتوقعت «موديز» أن يبلغ متوسط نمو الاقتصادات الناشئة الكبرى المشمولة بالتقرير نحو 4% في 2027، مقارنة مع 3.7% في 2026، وأن يسجل 3.9% في 2028، ما يضع النمو المتوقع للإمارات خلال العام المقبل عند أكثر من ضعف المتوسط العام لهذه الاقتصادات.