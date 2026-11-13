15 ألف غرفة فندقية قيد التطوير في دبي بنهاية الربع الثالث

بلغ عدد الغرف الفندقية قيد التطوير في دبي 15067 غرفة ضمن 65 مشروعاً بنهاية الربع الثالث من عام 2026، لتستحوذ الإمارة على نحو 8% من إجمالي الغرف الفندقية قيد التطوير والمخطط لها في الشرق الأوسط، البالغ عددها 188,960 غرفة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة «لودجينغ إيكونومتريكس»، المتخصصة في أبحاث وتطوير القطاع الفندقي العالمي.

وأظهرت بيانات التقرير أن إجمالي الغرف الفندقية قيد التطوير في الإمارات بلغ 26800 غرفة ضمن 111 مشروعاً، لتستحوذ الدولة على 14.2 % من إجمالي الغرف الفندقية قيد التطوير والتخطيط في الشرق الأوسط، و14.4 % من المشاريع.

واستحوذت دبي وحدها على 56.2% من إجمالي الغرف الفندقية قيد التطوير في الإمارات، و58.6% من عدد المشاريع، فيما توزعت بقية المشاريع على الإمارات الأخرى.

جاذبية استثمارية

وتعكس هذه الأرقام جاذبية دبي الاستثمارية المتنامية في قطاع الضيافة، في ظل ما توفره الإمارة من بيئة أعمال تنافسية، وبنية تحتية متطورة، وشبكة ربط جوي عالمية، إلى جانب تدفقات سياحية قوية تدعم فرص النمو والعوائد الاستثمارية. كما يعكس استمرار ضخ الاستثمارات في المشروعات الفندقية ثقة المستثمرين والمطورين في آفاق القطاع السياحي بدبي، وقدرته على استقطاب علامات فندقية عالمية وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمواكبة الطلب المتنامي، بما يعزز مساهمة السياحة والضيافة في تنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والاستثمار.

وبحسب التقرير، سجلت مشاريع التطوير الفندقي في الشرق الأوسط مستويات قياسية بنهاية الربع الثالث 2026، بعدما ارتفع إجمالي المشاريع إلى 771 مشروعاً تضم 188,960 غرفة، بنمو سنوي 17% في عدد المشاريع و15% في عدد الغرف.

وأوضح التقرير أن 329 مشروعاً تضم 82,594 غرفة دخلت بالفعل مرحلة الإنشاء، بما يمثل 43% من إجمالي المشاريع و44% من الغرف المخطط لها في المنطقة. وبلغ عدد المشاريع المقرر بدء تنفيذها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة 184 مشروعاً تضم 53,675 غرفة، بنمو سنوي 14% في المشاريع و11% في الغرف، فيما وصلت المشاريع التي لا تزال في مراحل التخطيط الأولية إلى 258 مشروعاً تضم 52,691 غرفة، بزيادة سنوية بلغت 55% في المشاريع و84% في الغرف.

الفنادق الفاخرة

وأظهرت بيانات التقرير استمرار التركيز على تطوير الفنادق الفاخرة والراقية في المنطقة، حيث تصدرت فئة الفنادق الفاخرة قائمة المشاريع بـ213 مشروعاً تضم 47,150 غرفة، مستحوذة على 28% من المشاريع و25% من الغرف الفندقية قيد التطوير في المنطقة.

وجاءت الفنادق الراقية بفئة «Upscale» في المرتبة التالية بـ197 مشروعاً تضم 55,307 غرف، ثم الفنادق الراقية العليا «Upper Upscale» بـ191 مشروعاً تضم 45677 غرفة.

وفيما يتعلق بافتتاح الفنادق الجديدة، أشار التقرير إلى افتتاح 36 فندقاً تضم 6319 غرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع توقعات بافتتاح 28 فندقاً إضافياً تضم 4091 غرفة خلال الربع الأخير، ليرتفع إجمالي الفنادق المتوقع افتتاحها خلال عام 2026 إلى 64 فندقاً تضم 10,410 غرف.

وتوقعت «لودجينغ إيكونومتريكس» تسارع وتيرة الافتتاحات خلال العامين المقبلين، مع دخول 94 فندقاً جديداً تضم 14,716 غرفة إلى السوق في عام 2027، ترتفع إلى 96 فندقاً تضم 22,101 غرفة في عام 2028.