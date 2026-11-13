الذهب يتراجع 25.25 درهماً في الإمارات

واصلت أسعار الذهب والفضة انخفاضها في الإمارات مع ختام تداولات الأسبوع، إذ تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 بمقدار 7.75 دراهم، مسجلاً انخفاضه الرابع على التوالي، لتصل خسائره خلال الأسبوع إلى 25.25 درهماً، فيما واصلت الفضة تراجعها

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 471.50 درهماً، مقابل 479.25 درهماً أمس، بتراجع 7.75 دراهم، فيما هبط عيار 22 إلى 436.75 درهماً، مقابل 443.75 درهماً، بانخفاض 7 دراهم. وسجل عيار 21 نحو 418.75 درهماً، وعيار 18 نحو 358.75 درهماً. وفي المقابل، تراجع سعر غرام الفضة إلى 5.89 دراهم، مقابل 6.07 دراهم أمس، فيما بلغت الأونصة 183.34 درهماً.