دبي تبدع في تجاوز الأزمات والآن أفضل وقت للاستثمار العقاري

في مدينة لا تتوقف عن إعادة ابتكار مستقبلها العمراني، وتتنافس فيها الأبراج على ملامسة السماء، اختارت شركة «H&H» العقارية أن تكتب قصة نجاح مختلفة، لا تقاس بعدد الطوابق أو حجم المشروعات وحده، وإنما بقدرتها على تحويل العقار إلى تجربة معيشية متكاملة، تجمع بين العمارة الراقية والضيافة العالمية والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.

فمنذ انطلاقتها في دبي عام 2007، نجحت الشركة في بناء حضور لافت داخل سوق العقارات الفاخرة، عبر مشروعات سكنية وفندقية وتجارية تحمل بصمتها الخاصة، وشراكات مع علامات ضيافة دولية مرموقة، لتصبح أحد الأسماء البارزة في قطاع التطوير العقاري الراقي بالإمارة.

وتعكس تجربة الشركة جانباً من التحول الذي شهدته دبي خلال العقدين الماضيين، من مدينة تتوسع عمرانياً بوتيرة متسارعة إلى وجهة عالمية تستقطب المستثمرين وأصحاب الثروات الباحثين عن العقارات المتميزة والخدمات الفندقية الراقية.

وفي قلب هذا التحول، راهنت «H&H» على الجودة والتصميم والمواقع الاستراتيجية، بدلاً من الاعتماد على التوسع الكمي وحده. فقد تبنت الشركة نموذج أعمال يتجاوز المفهوم التقليدي للمطور العقاري، إذ جمعت بين الاستثمار والتطوير وإدارة الأصول والتأجير والتصميم الداخلي وإدارة المرافق، بما يسمح لها بالمشاركة في مختلف مراحل المشروع، من الفكرة والتخطيط إلى التشغيل وإدارة العقار بعد اكتماله. وتستند فلسفتها إلى شعار «التطوير هو الإبداع»، والذي يعكس رؤيتها بأن القيمة الحقيقية للعقار لا تتوقف عند تشييد المبنى، بل تمتد إلى جودة الحياة التي يوفرها، وكفاءة تشغيله، وقدرته على الاحتفاظ بجاذبيته على المدى الطويل.

ولهذا السبب، حرصت «البيان» على لقاء شهاب لطفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «H&H» للحديث عن كل شيء.. كيف انطلقت «H&H» قبل عام واحد من الأزمة المالية العالمية، وكيف استطاعت أن تتجاوز تلك الفترة، بل تتألق بشكل يصعب تكراره، وما هي ملامح التطوير التي شهدتها على مدار 19 عاماً، وما أبرز المشروعات التي نفذتها، وأبرز الشراكات العالمية التي عقدتها، والأمر الذي أوصلها إلى تلك المكانة التي هي عليها الآن.. وفيما يلي نص المقابلة:

لفت انتباهنا نهج الشركة منذ التأسيس منذ 19 عاماً وهو: تحويل العقار إلى تجربة معيشية متكاملة، تجمع بين العمارة الراقية والضيافة العالمية والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.. وكأن الشركة قرأت المستقبل منذ 19 عاماً بأن دبي ستكون الوجهة الأولى للأثرياء. هل كنتم تتوقعون ذلك؟

هذا الأمر الذي نفتخر به دائماً لأننا سبقنا بالفعل في قطاع العقارات الفاخرة قبل السوق. إذا تأملت نمط زوار دبي أو من يرغبون بالعيش في الإمارات سوف تجدهم فئة ذات ملاءة مالية عالية، كما أن إمارة دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحرص على استقطاب كل المستثمرين. وهنا رأينا أن دبي تطمح إلى الريادة والعالمية في كل شيء، وهو ما حدد بوصلة توجهنا من حيث التركيز على العقارات الفاخرة وعملنا بقوة على تلبية الاحتياجات المتوقع أن يبحث عنها العملاء في المستقبل. لذلك يمكن القول إن دبي تنجح دائماً وبجدارة في تجاوز الأزمات، كما أنها تحرص على استقطاب كل المستثمرين من كل أنحاء العالم، وهو ما يشجع الشركات بشكل كبير على التوسع في الاستثمار. لذلك أؤكد أن هذا الوقت هو الأنسب للاستثمار العقاري.

ما الرؤية التي توجه «H&H» في تطوير «دبي بننسولا» كوجهة متكاملة، بدلاً من كونها مجرد مجموعة من المشاريع العقارية المستقلة؟ وكيف تضمن الشركة التكامل طويل الأمد لمكوناتها المختلفة؟

تتمثل رؤيتنا لـ«دبي بننسولا» في إنشاء وجهة ساحلية متكاملة تماماً، تجمع بين قطاع الضيافة، والمساحات السكنية، والمناظر الطبيعية، والثقافة، ونمط الحياة، ضمن بيئة واحدة مترابطة. لقد تعاملنا مع المشروع منذ البداية كوجهة موحدة، وليس كسلسلة من التطويرات المنفصلة. فلكل عنصر هويته وغايته الخاصة، لكنه في الوقت ذاته يسهم في تعزيز التجربة الشاملة للمكان.

وينعكس هذا النهج في المخطط الرئيسي للمشروع، الذي يضم علامات تجارية عالمية مرموقة في قطاع الضيافة، ووحدات سكنية خاصة، ومرسى لليخوت الفاخرة، وشاطئاً خاصاً يمتد لكيلومتر واحد، بالإضافة إلى مساحات خضراء مترابطة تزيد مساحتها عن مليوني قدم مربعة.

وقد لعبت «H&H» دوراً محورياً في تشكيل هذه الوجهة وتطويرها؛ بدءاً من وضع المخطط الرئيسي وتصميم المناظر الطبيعية، وصولاً إلى اختيار العلامات التجارية في قطاع الضيافة، والمعماريين، وشركاء التصميم. نحن نولي اهتماماً كبيراً لكيفية ترابط العناصر فيما بينها، وكيف سيختبر الأفراد هذه الوجهة ككل متكامل.

لدينا مشروعات قيد التطوير بقيمة 30 ملياراً ولم تتوقف رغم الأزمات العالمية. ونتوقع 70 مليار درهم قيمة اقتصادية لمشروع «دبي بننسولا».

يتضمن المخطط الرئيسي إنشاء طرق وخدمات تحت الحديقة المركزية، ما يتيح تخصيص المساحات السطحية للحدائق، والمقاهي، والأجنحة الترفيهية، ومسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات. ما الذي ألهم هذا النهج التصميمي؟ وكيف سيسهم في تعزيز تجربة السكان والزوار، والارتقاء بجودة الحياة بشكل عام داخل المشروع؟

لقد أردنا أن تكون المناظر الطبيعية في صميم التجربة، لا مجرد عنصر مكمل يحيط بالمباني. وتُعد الحديقة المركزية الرابط الذي يجمع أجزاء «دبي بننسولا» المختلفة، ويمنح الوجهة طابع المكان الواحد المترابط. ولتحقيق ذلك، كان لزاماً علينا التفكير بعناية فائقة في البنية التحتية التي تدعم هذا المشروع. تم دمج الطرق ومواقف السيارات ومداخل الخدمات وغيرها من المرافق الداعمة تحت الحديقة، ما يسمح بتركيز المساحة السطحية على الناس والمساحات الخضراء والأنشطة الخارجية.

وستمتد الحديقة المركزية على مساحة تزيد على مليوني قدم مربعة من الحدائق المتصلة، مع ممر مُنسق بطول كيلومترين يربط بين مختلف مناطق المخطط الرئيسي. وعلى طول هذا الممر، ستوجد أجنحة ومساحات ترفيهية ومقاهٍ ومتاجر وغيرها من الأماكن لقضاء الوقت، كما سيوفر الجناح الثقافي والمساحات الأخرى المخطط لها فرصاً للتجارب الثقافية والترفيه والتفاعل الاجتماعي، ما يمنح المساحات الخضراء دوراً يتجاوز مجرد ربط المباني.

كيف تم تصميم العلاقة بين الشاطئ الخاص، والمرسى (المارينا)، والممشى المطل على الواجهة البحرية، والحديقة المركزية؟ وما هو الدور الذي سيؤديه المسار الدائري الذي يمتد لمسافة كيلومترين في الربط بين هذه العناصر وتعزيز تجربة العيش على الواجهة البحرية؟

لقد حرصنا على أن توفر الواجهة البحرية تجارب متنوعة، بدلاً من أن تتسم بطابع واحد موحد على امتداد «ذا ريزيدنسز، بننسولا دبي». يقع الشاطئ الخاص في الجانب الشرقي، حيث يستقبل شروق الشمس ويوفر إطلالات على أفق دبي والخليج؛ وقد صُمم ليكون بيئة أكثر هدوءاً وخصوصية، مع ارتباط وثيق بالحدائق والبحر.

ويعمل المسار المنسق طبيعياً، والذي يمتد لمسافة كيلومترين، على الربط بين هذه البيئات؛ فهو يجمع بين الشاطئ والمرسى والحدائق وأجزاء أخرى من المشروع، ما يخلق مساراً متصلاً للمشي والجري وركوب الدراجات.

يضم المشروع علامات تجارية عالمية مرموقة، مثل «أمان» للفنادق والمساكن، و«روزوود» للفنادق والمساكن، و«كابيلا دبي». ما هي المعايير التي استندتم إليها في اختيار هذه العلامات التجارية؟ وكيف تسهم فلسفة كل منها في تشكيل هوية متناغمة ومميزة للمشروع في آن واحد؟

استند اختيارنا إلى مبدأ واضح: يجب أن تقدم كل علامة تجارية إضافة فريدة إلى «دبي بننسولا»، مع مشاركتنا الالتزام بالجودة، والتصميم المدروس، وتوفير تجربة استثنائية للزوار والمقيمين. لم يكن هدفنا مجرد استقطاب علامات تجارية لمجرد شهرتها العالمية. أردنا أن يتمتع كل مشروع بعلاقة وثيقة مع محيطه وأن يُضفي طابعاً مميزاً على الوجهة.

يوفر فندق «أمان» إحساساً بالخصوصية والهدوء والأناقة الراقية. يرتبط تصميمه المعماري ومناظره الطبيعية ارتباطًا وثيقاً بالبيئة المحيطة، مع مساحات رحبة وخدمة شخصية راقية وشعور حميم بالاسترخاء. يقدم فندق «أمان» وناديه الخاص ووحداته السكنية وفيلاته تجربة فريدة في أحد أكثر المواقع الساحلية عزلة في الوجهة.

ويقدم فندق «روزوود» مفهوماً مختلفاً للضيافة والحياة السكنية. تستند فلسفته إلى ثقافة وتاريخ وطابع كل وجهة، مع التركيز على العلاقات الشخصية والضيافة الأصيلة والشعور بالانتماء. ويمثل مشروع دبي الظهور الأول للعلامة التجارية في المدينة، ويقدم أول وحدات سكنية تحمل علامتها التجارية هنا.

أما «كابيلا»، التي تدشن وجودها في الإمارات، فتشتهر بخدمتها الشخصية الراقية وتصميمها المدروس وتجاربها الأصيلة المرتبطة بطابع كل وجهة. في «دبي بننسولا»، يستوحي تصميمها من تراث دبي البحري، ليُضفي هذا التاريخ على بيئة شاطئية عصرية. ويقدم فندق كابيلا خدماته الشخصية الراقية وتصميمه المدروس وتجاربه الأصيلة المرتبطة بطابع كل وجهة.

تتعاون «H&H» مع أسماء عالمية مرموقة في مجال الهندسة المعمارية والتصميم. كيف تم اختيار هؤلاء الشركاء المعماريين، وكيف يثري تنوّع رؤاهم الإبداعية المشروع مع الحفاظ على هوية معمارية متماسكة للوجهة؟

يحتضن «دبي بننسولا» مجموعة من أشهر علامات الضيافة العالمية، اختارتها «H&H» بعناية لما تتميز به كل منها من فلسفة خاصة وخبرة في التصميم والإتقان ومكانة ثقافية. وتضم الوجهة مجموعة من الفنادق والمساكن الفاخرة تحمل علامات «أمان» و«روزوود» و«كابيلا»، لتثري خيارات الضيافة والسكن على الواجهة البحرية. ويحتفظ كل مشروع بطابعه الخاص، فيما يجمعها الاهتمام بالتصميم الاستثنائي والمجتمع والحياة الساحلية العصرية.

ويضم مشروع «أمان دبي» فندقاً ونادياً خاصاً ومجموعة محدودة من الوحدات السكنية في أحد أكثر المواقع الساحلية جاذبية في دبي. وتتميز التصاميم المعمارية والداخلية التي وضعها مكتب «كيري هيل أركيتكتس» ببساطتها وأناقتها العصرية، فيما تولى المعماري الشهير، فلاديمير دجوروفيتش، تصميم الحدائق والمساحات الخارجية. وتضفي الألوان المستوحاة من رمال الصحراء وزرقة البحر، إلى جانب المواد الطبيعية مثل خشب البلوط والحجر الجيري، أجواء من الهدوء والرقي تعكس اهتمام علامة أمان بالخصوصية والسكينة.

وتستعد «روزوود» لطرح فندق ومجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة المطلة على الشاطئ لأول مرة في دبي، تمتد على طول الواجهة البحرية المنحنية لمشروع «دبي بننسولا»، إلى جانب خمس فلل سكنية حصرية. وتجمع هذه الوحدات بين خبرة «روزوود» المعروفة في عالم الضيافة واهتمامها بأدق تفاصيل التصميم، لتوفر تجربة سكنية راقية على البحر، مع إمكانية الاستمتاع بالشاطئ الخاص لفندق روزوود دبي ونادي الشاطئ والمطاعم والمرافق الصحية ومجموعة مختارة من التجارب الثقافية. وتولى مكتب «هوبكنز أركيتكتس» التصميم المعماري للوحدات السكنية، وشركة «باندا» التصميم الداخلي، فيما صمم جان ميشيل غاثي من شركة «دينستون» الفلل السكنية، وتولت «جرينويز» تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء. وتتكامل هذه العناصر لتجمع بين التصاميم المعمارية والطبيعة وأسلوب الحياة الساحلية. أما فندق «كابيلا دبي» فيقدم تجربة ضيافة تعكس أسلوب المجموعة المعروف بالخصوصية والخدمات الشخصية الراقية. يتألف الفندق من تسعة طوابق، ويضم 115 غرفة وجناحاً، بما فيها فيلتان، فيما تتولى شركة «دينستون» تصميمه المعماري والداخلي ومساحاته الخارجية.

ويحمل مشروع «ذي ريزيدنس بننسولا دبي» بصمة مكتب «روجرز ستيرك هاربور آند بارتنرز»، الذي أسسه المعماري الشهير ريتشارد روجرز، ويتميز بنهج معماري يراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، ويهتم بعلاقة الإنسان بالمكان الذي يعيش فيه. وتتميز الوحدات السكنية بتصاميم داخلية من شركة 1508 لندن، تجمع بين الطابع العصري والمساحات الرحبة والإضاءة الطبيعية والإطلالات الواسعة، وتتوزع حول مرسى صممه لوكا ديني. وتسهم هذه الرؤى الإبداعية المتنوعة في تشكيل الطابع المعماري لمشروع دبي بننسولا، حيث يحتفظ كل تصميم بشخصيته الخاصة، ضمن رؤية مشتركة للوجهة بأكملها.

كيف تنظر «H&H» إلى دورها في تشكيل مستقبل واجهة دبي البحرية من خلال شبه جزيرة دبي؟ وما المعايير الجديدة التي تهدف الشركة إلى إرسائها في مفهوم الحياة الفاخرة على الواجهات البحرية وقطاع الضيافة؟

ينبع مشروع «دبي بننسولا» من مسيرة التطور المستمرة في دبي، ويأتي تماشياً مع «خطة دبي الحضرية 2040»، ونحن ننظر إليه كإسهام في التنمية طويلة الأمد للمدينة، مع العمل في الوقت ذاته على خلق وجهة تتمتع بهوية فريدة خاصة بها.

من خلال «دبي بننسولا»، نسعى لإضفاء بُعدٍ جديد على الحياة في المناطق المطلة على الواجهة البحرية؛ حيث تعمل المناظر الطبيعية على ربط أجزاء الوجهة ببعضها، وتوفر الواجهة البحرية خيارات متنوعة لقضاء الوقت، وتكتسب فيها خدمات الضيافة والمساحات السكنية أهمية متساوية. ونطمح إلى ابتكار وجهة تظل ذات قيمة وأهمية على مر الزمن، سواء بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون فيها أو لمدينة دبي ككل.

ما الذي يمكن للزوار والمستثمرين اكتشافه اليوم في «ذا غاليريز»، بما في ذلك «معرض مبيعات دبي بننسولا»، وصالة عرض مبيعات «أمان» وكيف تعكس هذه المساحات الرؤية الشاملة للمشروع قبل اكتماله؟

تتيح هذه المساحات للزوار والمشترين المحتملين فرصة التعرف على جوانب متنوعة من «دبي بننسولا» قبل اكتمال الوجهة بالكامل؛ فهي تساعدهم على فهم الفلسفة الكامنة وراء المشروع، ونهج التصميم المعتمد، والخيارات السكنية المتاحة.

ويقدّم معرض مبيعات «دبي بننسولا» لمحة عامة عن المخطط الرئيسي للمشروع؛ إذ يمكن للزوار، من خلال المجسمات وعناصر التصميم الموجودة في المكان، استكشاف كيفية تكامل أجزاء الوجهة المختلفة وتكوين تصور أوضح عن الرؤية الشاملة للمشروع. وتوفر صالة عرض مبيعات «أمان» تعريفاً أكثر تركيزاً على الوحدات السكنية التي تحمل علامة «أمان»، ما يتيح للمشترين المحتملين فهم نهج العلامة التجارية فيما يتعلق بالتصميم، والمواد المستخدمة، والخصوصية، ومستوى الخدمات.

أما «Plot 6 by COLLECTIONAL»، فتطرح منظوراً مختلفاً من خلال دورها في اختيار وتوريد الأثاث والمفروشات والقطع التصميمية المخصصة لأجزاء محددة من «دبي بننسولا». وتقدم كل مساحة من هذه المساحات أسلوباً فريداً للتفاعل مع الوجهة؛ وهي مجتمعةً تتيح للزوار تجاوز مجرد الاطلاع على المخططات والصور، لتكوين فهم أعمق وأوضح لما يتم إنشاؤه.