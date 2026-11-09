تخفيضات «11.11» تشعل المنافسة في الإمارات.. وخصومات حتى 90%

بخصومات تصل إلى 90%، تتسابق منصات التجارة الإلكترونية في الإمارات لاستقطاب المتسوقين خلال موسم تخفيضات «11.11»، الذي يبلغ ذروته غداً الأربعاء، وسط عروض واسعة على الإلكترونيات والهواتف الذكية والملابس والأجهزة المنزلية، إلى جانب تخفيضات إضافية بالتعاون مع البنوك وشركات المدفوعات، في موسم ينشط حركة المبيعات والإنفاق الاستهلاكي.

تأتي التخفيضات في سوق بلغ حجمه 42.2 مليار درهم خلال 2025، مقابل 17.6 مليار درهم في 2020، بنمو سنوي مركب بلغ 19%، مع توقعات ببلوغه 67.2 مليار درهم بحلول 2030، وفقاً لتقرير «إي زي دبي» بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال». وتصدرت الملابس والأحذية قطاعات التجارة الإلكترونية بقيمة 11.4 مليار درهم خلال 2025.

وكشفت أحدث بيانات «آبس فلاير» عن ارتفاع عمليات الشراء عبر تطبيقات التسوق في الإمارات خلال يوم «11.11» عام 2025 بنسبة 58%، مقارنة بالمتوسط اليومي خلال فترة رصد امتدت خمسة أسابيع، وشملت أيضاً موسمي تخفيضات «الجمعة البيضاء» و«الاثنين الإلكتروني».

وأطلقت «أمازون الإمارات» عروضها خلال الفترة من 5 إلى 12 نوفمبر، بخصومات تصل إلى 70% على منتجات مختارة ضمن أكثر من 30 فئة، منها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، فيما تستمر عروض «نون» حتى 13 نوفمبر، بتخفيضات تصل إلى 90% تشمل الأزياء والتكنولوجيا، إلى جانب عروض تبدأ من درهم واحد. وتشارك منصة «أناس» بعروض على المنتجات الفاخرة، إلى جانب العديد من منصات التسوق الإلكتروني التي تتنافس على جذب المستهلكين عبر التخفيضات وخدمات التوصيل السريع وخيارات الدفع المرنة.

وتدخل البنوك المنافسة عبر خصومات إضافية وخدمات التقسيط والاسترداد النقدي، بينما يمتد الأثر الاقتصادي للموسم إلى قطاعات الخدمات اللوجستية والتخزين والتوصيل والمدفوعات الرقمية، مع زيادة الطلبات وتسارع حركة المخزون. وتعكس هذه المنافسة النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية في الإمارات، التي استحوذت على 15.7% من إجمالي مبيعات التجزئة خلال 2025، مع توقعات بتجاوز حصتها 20% بحلول 2030، مدفوعة بتطور البنية التحتية الرقمية وتغير أنماط التسوق.