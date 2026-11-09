4.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الإثنين، 4.2 مليارات درهم تمت عبر 1073 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 768 مبايعة بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 41 مبايعة لمبان 111 مبايعة لأراضٍ، و616 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.1 مليار درهم تمت عبر 253 معاملة، منها 36 رهناً لمبان، و79 رهناً لأراض، و138 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 52 هبة بقيمة 262 مليون درهم. ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت دبي في مستهل تعاملات الإسبوع صفقة بيع لقطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جبل علي بقيمة 410 مليون درهم.

وفي المرتبة الثالثة، شهدت منطقة واجهة الجداف البحرية رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام التجاري بقيمة 400 مليون درهم، كما رهنت أرض أخرى في منطقة «إمارات ليفينغ» بقيمة 199 مليون درهم، إلى جانب بيع عقار مكتبي على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 30 مليون درهم.