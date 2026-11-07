«طيران الإمارات» تنقل 5 ملايين مسافر بين دبي وسيؤول في 21 عاماً

عززت طيران الإمارات حضورها في السوق الكورية الجنوبية بافتتاح ثاني متاجرها لخدمات السفر في مدينة بوسان، في خطوة توسّع نطاق خدماتها المباشرة خارج العاصمة سيؤول، وتتيح للمسافرين في ثاني أكبر مدن البلاد والمناطق المحيطة بها الوصول إلى خدمات الحجز والتخطيط للرحلات والاستشارات الشخصية.

ويأتي افتتاح المتجر الجديد في ظل تنامي عمليات الناقلة في السوق الكورية، إذ نقلت أكثر من 5 ملايين مسافر بين دبي وسيؤول منذ دخولها السوق عام 2005، عبر ما يزيد على 14 ألف رحلة جوية، بما يعكس امتداد علاقاتها التشغيلية مع كوريا الجنوبية ودور شبكتها في ربط المسافرين بين البلدين ومختلف الوجهات العالمية.

ويقع المتجر في منطقة جونغ غو وسط مدينة بوسان، ويوفر للعملاء مساحة مخصصة للتعرف إلى منتجات طيران الإمارات وخدماتها، والحصول على المساعدة المباشرة في حجز الرحلات الدولية وإعداد برامج السفر. كما يضم فريقاً من مستشاري السفر المتخصصين الذين يقدمون إرشادات شخصية بشأن خيارات الرحلات ومواعيدها، ويساعدون العملاء في ترتيب الحجوزات وتصميم برامج تناسب احتياجاتهم.

ويتيح المتجر للمسافرين استكشاف شبكة وجهات الناقلة التي تضم أكثر من 140 وجهة حول العالم، والاستفادة من خدمات التخطيط للسفر محلياً، بدلاً من الاقتصار على قنوات الحجز الرقمية أو زيارة متجر الشركة في العاصمة.

10 رحلات أسبوعياً

وتسيّر طيران الإمارات حالياً 10 رحلات أسبوعياً بين دبي وسيؤول، باستخدام طائرات «بوينغ 777-300ER» التي خضعت لبرنامج شامل لتحديث المقصورات الداخلية، بما يشمل توفير الدرجة السياحية الممتازة ودرجة الأعمال المطوّرة على الرحلات EK323 وEK325.

ويأتي المتجر الجديد مكملاً لمتجر الناقلة في سيؤول، ضمن توجه لتوسيع قنوات البيع المباشر وتعزيز التواصل مع العملاء في الأسواق الرئيسية، من خلال الجمع بين سهولة الحجز الإلكتروني وإمكانية الحصول على استشارات ومساعدة شخصية في ترتيبات السفر.

ويقع المتجر في الطابق الأول من مبنى نامجيون، في شارع جونغانغ دايرو بمنطقة جونغ غو، ويستقبل العملاء من الاثنين إلى الجمعة، من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، باستثناء العطلات الرسمية.

ويمكن للعملاء كذلك استعراض شبكة وجهات طيران الإمارات وإجراء الحجوزات عبر موقعها الإلكتروني، أو زيارة متجري الناقلة في سيؤول وبوسان للحصول على المساعدة المباشرة في التخطيط للرحلات.