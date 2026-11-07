«موانئ دبي العالمية» تسجل رقماً قياسياً في مناولة الحاويات بميناء تشيناي الهندي

سجلت محطة تشيناي للحاويات في الهند، والتي تديرها «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد)، أعلى حجم مناولة شهري خلال السنوات العشر الماضية، بعدما تعاملت مع 93.8 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال أكتوبر 2026، عبر 36 سفينة، محققة نمواً بنسبة 4.5% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، في إنجاز يعكس تنامي القدرات التشغيلية للمحطة وتعزيز دورها في دعم حركة التجارة الهندية.

وبحسب بيانات نشرتها منصة «إنديا شيبينغ نيوز»، تجاوز حجم المناولة خلال أكتوبر الرقم القياسي السابق البالغ 89743 حاوية نمطية، والمسجل في سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 4061 حاوية، لتواصل المحطة تسجيل مستويات قياسية للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر إلى تحسن كفاءة العمليات التشغيلية وتنامي قدرتها على استيعاب حركة الشحن البحري.

ويعكس الأداء القياسي لمحطة تشيناي للحاويات، التي تديرها شركة تشيناي لمحطات الحاويات الخاصة المحدودة (CCTPL) التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، التطور المستمر في عمليات مناولة البضائع، إلى جانب تعزيز التكامل بين خدمات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم انسيابية حركة الصادرات والواردات عبر أحد الموانئ الرئيسة في جنوب الهند.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة التنسيق بين «موانئ دبي العالمية» وهيئة ميناء تشيناي وشركات الشحن البحري ومشغلي الخدمات اللوجستية، بما أسهم في رفع كفاءة التعامل مع السفن وتسريع حركة الحاويات، وتعزيز قدرة المحطة على مواكبة المتطلبات المتنامية للتجارة الدولية.

وتؤدي «موانئ دبي العالمية» دوراً محورياً في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بميناء تشيناي، من خلال إدارتها لمحطة الحاويات وتطوير منظومة المناولة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتحسين إنتاجية المحطة ورفع قدرتها على استيعاب أحجام الشحن المتزايدة. ويعكس تسجيل أعلى حجم مناولة شهري منذ عشر سنوات نجاح النموذج التشغيلي الذي تتبناه المجموعة، والقائم على تعزيز الكفاءة والاستفادة من التقنيات الحديثة والتنسيق مع شركات الملاحة ومختلف الأطراف العاملة في الميناء.

ويعزز هذا الإنجاز حضور «موانئ دبي العالمية» في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية الهندي، الذي يمثل أحد الأسواق الاستراتيجية للمجموعة، حيث تسهم استثماراتها وعملياتها في تطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز الربط بين الموانئ ومراكز الإنتاج والاستهلاك والأسواق العالمية.

كما يدعم الأداء القياسي لمحطة تشيناي جهود المجموعة في بناء منظومة لوجستية متكاملة تسهل حركة التجارة وتوفر حلولاً أكثر كفاءة للمصدرين والمستوردين، بما يرسخ دورها شريكاً رئيساً في دعم نمو التجارة الخارجية الهندية وتعزيز ارتباطها بسلاسل الإمداد العالمية. ويبرز الأداء التشغيلي للمحطة أهمية الاستثمارات في تطوير مرافق الموانئ وتبني التقنيات الحديثة لرفع الإنتاجية وتقليص أوقات دوران السفن، في ظل تنامي الحاجة إلى حلول لوجستية متكاملة تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز تنافسية التجارة البحرية.

ويؤكد الإنجاز دور «موانئ دبي العالمية» في تطوير وتشغيل البنية التحتية للموانئ الهندية، من خلال شراكات تسهم في تحسين كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز قدرة الموانئ على استيعاب النمو في حركة التجارة وربط الأسواق الهندية بشبكات الشحن العالمية.