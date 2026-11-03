1900 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال أكتوبر بنمو 90%

سجل أكتوبر الماضي نمواً سنوياً قياسياً في عدد العلامات التجارية الجديدة بنسبة 90 % مع دخول 1900 علامة جديدة في سوق السلع والخدمات بالإمارات، ليرتفع إجمالي العلامات الجديدة إلى 20800 خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، الأمر الذي يظهر نمواً واضح في الطلب المحلي ومواصلة الحركة نحو توسعة بدائل المنتجات المسجلة محلياً وتعزيز بدائل أكثر مرونة تستوعب تباطؤ حركة الإستيراد ومدى ثقة المزودين والمنتجين في السوق من حيث حجم الطلب والقدرة الشرائية المرتفعة للسوق المحلي.

ووفق نشرة العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الإقتصاد، شهدت الفترة المنقضية من النصف الثاني من العام الجاري نمواً واضحاً عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العلامات في الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2026 إجمالي 6900 علامة جديدة بنمو 40 % عن إجمالي 5000 علامة في نفس الفترة من 2025. وتنوعت العلامات بين قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً وتعزيز مرونة السوق متضمنة شريحة كبيرة من الشركات والمؤسسات الوطنية مع عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلي.

وتظهر البيانات أن ذروة النشاط في تسجيل العلامات كان في يناير وأبريل حيث سجلت 2700 علامة تجارية لكل منهما، كما سجل سوق السلع والخدمات تسجيل 2500 علامة في مارس و2000 علامة في فبراير. وفي يونيو بلغ 2200 علامة وفي مايو وسبتمبر 1800 علامة لكل منهما و1700 في أغسطس و1500 علامة في يوليو.