«إعمار العقارية» تدرس الاستحواذ على كامل أسهم «إعمار للتطوير»

أفاد أشخاص مطلعون بأن شركة «إعمار العقارية» تدرس خططاً للاستحواذ على ذراعها الإنشائية المدرجة في السوق، في صفقة محتملة قد تتعدى قيمتها مليارات الدولارات. وذكرت مصادر أن الشركة، التي تملك ما يزيد قليلاً على 79 % من «إعمار للتطوير»، قد تكشف عن خطط لإتمام الصفقة في غضون الأيام القليلة القادمة.

وتقدر قيمة الذراع الإنشائية بأكثر من 15 مليار دولار بناءً على أسعار الأسهم الحالية، مما يعني أن الصفقة قد تكلف «إعمار العقارية» ما يصل إلى 3.2 مليارات دولار. وأوضحت المصادر أن المداولات لا تزال جارية ولم تتخذ أي قرارات نهائية بشأن هيكل الصفقة أو تسعيرها، مشيرة إلى أن الشركة قد تقرر في النهاية عدم المضي قدماً في إتمامها.

وفي مذكرة بحثية صدرت الثلاثاء، كتب محللون لدى شركة «سي آي كابيتال» أن الاستحواذ على يمثل خطوة منطقية استراتيجياً لشركة «إعمار العقارية»، إذ يمنحها مرونة أكبر لتوجيه الأموال نحو أصول الدخل المتكرر، والتوسع الدولي، وتوزيع الأرباح. وأضافوا أن الشركة ستدرس بالمقابل اعتبارات أخرى مثل تكلفة تمويل الصفقة وتوقيتها.

تأتي هذه الصفقة المرتقبة بعد أكثر بقليل من شهر على إعلان «إعمار العقارية» أنها تقيّم مقترحات لخلق قيمة مضافة للمساهمين. ولم تقدم الشركة تفاصيل إضافية حينها، رغم أنه من المقرر أن تعقد اجتماعاً لمجلس الإدارة هذا الأسبوع لتقييم تلك المقترحات، معلنة أنها طلبت استشارات قانونية ومالية.

وأشار محللون في بنك «جي بي مورجان» إلى وجود عدة سبل أمام الشركة لتعزيز قيمة المساهمين، تشمل الاستحواذ على الحصة المتبقية في «إعمار للتطوير»، أو شراء محفظة التأجير السكني التابعة للمطور والتي لا تزال قيد الإنشاء، أو إبرام عمليات اندماج واستحواذ وعمليات فصل داخل محفظة إعمار الأوسع نطاقاً.