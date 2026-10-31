بيوت العطلات في دبي بنمو ثلاثي الأبعاد «إشغال وأسعار وإيرادات»

بلغ عدد وحدات بيوت العطلات النشطة المعروضة للإيجار قصير الأجل في دبي نحو 20.4 ألف وحدة، بمتوسط إيراد سنوي يقدر بنحو 136.6 ألف درهم للوحدة، وفق أحدث بيانات مؤسسة «AirDNA» المتخصصة في تحليل أسواق الإيجارات قصيرة الأجل، ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي الذي تستقطبه هذه الشريحة من سوق الإقامة السياحية في الإمارة.

وأظهرت البيانات أن متوسط الإشغال في بيوت العطلات بدبي بلغ نحو 69 % خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر 2026، فيما وصل متوسط السعر اليومي إلى نحو 661 درهماً، وبلغ متوسط الإيراد لكل ليلة متاحة نحو 455 درهماً، بما يعكس قدرة السوق على استقطاب الطلب على خيارات الإقامة البديلة للفنادق التقليدية.

وتؤكد هذه المؤشرات أن بيوت العطلات أصبحت مكوناً مهماً في منظومة الضيافة بدبي، من خلال توفير خيارات إقامة متنوعة تشمل الشقق والوحدات السكنية المفروشة، وتلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، خصوصاً العائلات والمجموعات والمسافرين الذين يفضلون الإقامة لفترات أطول، أو يبحثون عن مساحات سكنية وخدمات تتناسب مع طبيعة رحلاتهم.

إيرادات الوحدات

ويعكس متوسط الإيراد السنوي البالغ 136.6 ألف درهم للوحدة مستوى النشاط التجاري في سوق الإيجارات قصيرة الأجل، مع اختلاف العوائد الفعلية بحسب الموقع والمساحة ومستوى التجهيزات والخدمات، فضلاً عن فترات الذروة السياحية والمواسم التي يرتفع خلالها الطلب على الإقامة.

كما يشير متوسط الإشغال البالغ 69 % إلى استخدام الوحدات المعروضة خلال جزء كبير من العام، الأمر الذي يعزز دور هذا النشاط في استثمار الأصول العقارية السكنية وتوفير خيارات إضافية أمام الزوار، إلى جانب الطاقة الاستيعابية التي تقدمها المنشآت الفندقية.

ويعد متوسط الإيراد لكل ليلة متاحة، البالغ 455 درهماً، من المؤشرات المستخدمة لقياس الأداء التجاري للوحدات، إذ يجمع بين مستويات الأسعار والإشغال، ويوفر صورة أكثر شمولاً عن قدرة العقار على تحقيق الإيرادات مقارنة بالاعتماد على السعر اليومي وحده.

تغيرات الأداء

وأظهرت بيانات المؤسسة أن متوسط الإيراد السنوي للوحدة ارتفع بنسبة 118.9 % على أساس سنوي حتى سبتمبر 2026، فيما ارتفع مؤشر الإيراد لكل ليلة متاحة بنسبة 3.3 %، وزاد معدل الإشغال بنسبة 12.3 %، وفق المقارنات المنشورة على منصة المؤسسة.

تنوع خيارات الإقامة

وتوفر بيوت العطلات خياراً إضافياً للإقامة في دبي، إلى جانب الفنادق والشقق الفندقية، مع إمكانية الاستفادة من الوحدات السكنية المفروشة لفترات متفاوتة، بحسب احتياجات المسافرين وطبيعة زياراتهم.

وتتيح هذه الشريحة للزوار خيارات تتفاوت من حيث المساحة والموقع ومستوى التجهيزات، فيما تختلف العوائد التجارية للملاك والمشغلين تبعاً لخصائص العقار واستراتيجية التسعير وإدارة الحجوزات.

وتستند بيانات «AirDNA» إلى تتبع أداء الإعلانات والحجوزات عبر منصات الإيجار قصيرة الأجل، ومنها «Airbnb» و«Vrbo» و«Booking.com»، إلى جانب مصادر تشغيلية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الوحدات البالغ 20,377 وحدة يمثل الإعلانات النشطة التي ترصدها المؤسسة حتى سبتمبر 2026، وليس العدد الرسمي لجميع بيوت العطلات المرخصة في دبي. كما أن متوسط الإيراد السنوي البالغ 136.6 ألف درهم يعبر عن الإيرادات المقدرة قبل احتساب المصروفات التشغيلية، ولا يمثل صافي أرباح الملاك.