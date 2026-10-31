«دناتا» توسع خريطة استثماراتها عبر 4 أسواق دولية

توسع «دناتا» استثماراتها في البنية التحتية للشحن الجوي عبر أربعة أسواق دولية تشمل أستراليا وسويسرا وإيطاليا وأذربيجان، ضمن استراتيجية تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير الربط بين المراكز اللوجستية العالمية، بما في ذلك زيادة طاقة مناولة الشحن في زيوريخ بنسبة 50 %، من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن سنوياً، وإنشاء مرافق جديدة في غرب سيدني.

وبحسب تقرير نشرته مجلة «إير كارغو ويك» المتخصصة في الشحن الجوي، تدخل «دناتا» مرحلة جديدة من الاستثمارات تشمل تطوير منشآت جديدة وتحديث مرافق قائمة والتوسع في مواقع استراتيجية على امتداد الممرات التجارية الناشئة، بهدف بناء شبكة تشغيلية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحولات في حركة الشحن ومتطلبات العملاء.

منشأة في مطار غرب سيدني

وتشمل المشاريع تطوير منشأة للشحن في مطار غرب سيدني الدولي، وتحديث البنية التحتية في مطار زيوريخ، وتعزيز عمليات الشحن في مطار ميلانو مالبينسا، إلى جانب مشروع مشترك في منطقة آلات بأذربيجان، التي تمثل موقعاً استراتيجياً على الممر الأوسط الرابط بين آسيا وأوروبا.

وفي أستراليا، تعمل «دناتا» على تطوير منشأة جديدة للشحن الجوي في غرب سيدني باستثمارات تبلغ نحو 32 مليون دولار أسترالي، تعادل قرابة 118 مليون درهم، بطاقة استيعابية مستقبلية تصل إلى 60 ألف طن سنوياً.

وتضم المنشأة نظاماً شبه آلي لمناولة المواد، إلى جانب تجهيزات متخصصة للتعامل مع الشحنات الحساسة للحرارة، بما يدعم عمليات نقل المنتجات الدوائية والمواد سريعة التلف.

توسعة زيوريخ

وفي سويسرا، تنفذ «دناتا» مشروعاً لتحديث البنية التحتية للشحن في مطار زيوريخ، يتضمن استبدال مستودع يعود تاريخ إنشائه إلى ستينيات القرن الماضي، ورفع الطاقة الاستيعابية من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن سنوياً، بزيادة قدرها 30 ألف طن، تعادل 50 %. ويشمل المشروع إنشاء منطقة مخصصة لمناولة الشحنات الدوائية، بما يعزز قدرة المرفق على التعامل مع المنتجات التي تتطلب ظروف تخزين ونقل دقيقة.

أما في إيطاليا، فتعمل الشركة على تطوير قدراتها في الشحن الجوي بمطار ميلانو مالبينسا، استكمالاً لأنشطتها الحالية في خدمات المسافرين والمناولة الأرضية، مع التركيز على ضمان استمرارية العمليات خلال مراحل التطوير. وتتضمن التجهيزات المخطط لها في مالبينسا ألواحاً للطاقة الشمسية وأنظمة للعزل الحراري وإضاءة عالية الكفاءة، إلى جانب تقنيات أكثر كفاءة للتدفئة والتبريد، بهدف تحسين الأداء التشغيلي وخفض استهلاك الموارد.

الممر الأوسط

وفي أذربيجان، تستهدف «دناتا» تعزيز حضورها في الممر التجاري الأوسط الذي يربط آسيا بأوروبا، من خلال مشروعها المشترك في منطقة آلات القريبة من ميناء باكو.

وتكتسب المنطقة أهمية لوجستية نتيجة ارتباطها بشبكات النقل البري والسكك الحديدية والموانئ، ما يوفر فرصاً لدمج الشحن الجوي مع وسائل النقل الأخرى، وتطوير حلول متعددة الوسائط لنقل البضائع بين الأسواق الآسيوية والأوروبية. ويعكس المشروع توجه الشركة للاستفادة من الممرات التجارية الناشئة وتنويع خيارات الربط اللوجستي، بما يتيح للعملاء مرونة أكبر في إدارة سلاسل الإمداد.

التحول الرقمي

وفي إطار التحول الرقمي، تواصل «دناتا» تطوير استخدام الأتمتة والبيانات التشغيلية لتعزيز كفاءة المناولة وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات. ويبرز في هذا المجال مركز القيادة المتكامل للشحن في دبي، الذي يجمع المعلومات من أنظمة تشغيلية متعددة ضمن منصة موحدة، مع تحديث البيانات كل 10 ثوانٍ، ما يوفر رؤية شبه فورية للموارد والمعدات والطاقة التشغيلية المتاحة.

وتدرس الشركة إمكانية الاستفادة من هذا النموذج في مواقع أخرى ضمن شبكتها العالمية، بهدف تعزيز التنسيق بين فرق العمل وتحسين الاستجابة للتغيرات التشغيلية. وتعكس هذه الاستثمارات توجه «دناتا» نحو تطوير شبكة شحن عالمية أكثر تكاملاً، تجمع بين التوسع في الطاقة الاستيعابية والتكنولوجيا والخدمات المتخصصة، وتعزز قدرتها على الاستفادة من نمو التجارة الدولية وتغير مسارات سلاسل الإمداد.