«طيران الإمارات» تجدول 13 ألف رحلة بطائرات A380 خلال الربع الأخير

جدولت «طيران الإمارات» أكثر من 13 ألف رحلة باستخدام طائرات إيرباص A380، خلال الربع الأخير من عام 2026، وفقاً لبيانات شركة «سيريوم» المتخصصة في تحليلات الطيران، في مؤشر على استمرار الدور المحوري للطائرة العملاقة ضمن العمليات التشغيلية للناقلة، التي تعتمد عليها لتوفير سعة مقعدية كبيرة على عدد من أبرز وجهاتها الدولية.

وتعد «طيران الإمارات» أكبر مشغل لطائرات إيرباص A380 في العالم، إذ يضم أسطولها نحو 117 طائرة من هذا الطراز، ما يعزز قدرتها على تلبية الطلب على السفر عبر شبكتها العالمية، لا سيما على الخطوط، التي تشهد حركة كثيفة من المسافرين، وتشكل طائرات A380 أحد العناصر الرئيسية في استراتيجية الناقلة لتشغيل رحلاتها على الوجهات ذات الطلب المرتفع، إذ تتيح سعتها الكبيرة نقل أعداد أكبر من المسافرين على الرحلة الواحدة، بما يدعم كفاءة استخدام السعة التشغيلية في المطارات التي تشهد حركة متنامية.

ويأتي استمرار الاعتماد على هذا الطراز في وقت تواصل فيه «طيران الإمارات» تطوير منتجاتها، وتجربة السفر على متن طائراتها، من خلال برامج تحديث المقصورات، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب توسيع نطاق تشغيل الطائرات على عدد من المسارات الدولية وفقاً لمتطلبات الطلب.

وتوفر الطائرة، بفضل سعتها وتصميمها ذي الطابقين، خيارات متعددة للمسافرين عبر درجات السفر المختلفة، كما تمثل جزءاً مهماً من قدرة الناقلة على خدمة حركة الربط عبر مركزها التشغيلي في دبي، الذي يتيح للمسافرين مواصلة رحلاتهم بين مختلف الأسواق العالمية.

وتعكس أعداد الرحلات المجدولة خلال الربع الأخير من العام حجم الاعتماد التشغيلي على الطائرة ضمن شبكة «طيران الإمارات»، وتظل مستويات التشغيل الفعلية مرتبطة بجداول الرحلات المعتمدة، والتغييرات التشغيلية، التي قد تطرأ عليها خلال الفترة، وتواصل الناقلة الاستفادة من أسطولها العريض لتعزيز الربط الجوي بين دبي والأسواق الدولية، مستندة إلى السعة الكبيرة لطائرات A380 ومكانتها ضمن عملياتها طويلة المدى.