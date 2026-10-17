«أليف» تحلّق فوق «تسلا».. سباق المستقبل ينتقل إلى السماء

في مشهد يبدو وكأنه قادم من أفلام الخيال العلمي، خطفت شركة «أليف إيرونوتكس» الأمريكية الأنظار باستعراض سيارة كهربائية قادرة على التحليق في الهواء، بعدما نشرت مقطع فيديو يُظهر مركبتها الطائرة وهي ترتفع فوق سيارتي «تسلا»، في خطوة جديدة نحو تحقيق حلم راود البشرية لعقود طويلة: امتلاك سيارة تسير على الطرقات، ثم تقلع إلى السماء لتتجاوز الازدحام المروري.

وأعلنت الشركة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، أن سيارتها الطائرة «Model A» نفذت استعراضاً جوياً فوق سيارتي «تسلا رودستر» و«سايبرتراك»، في مشهد أثار الاهتمام بمستقبل النقل الشخصي، وأعاد المنافسة بين شركات التكنولوجيا إلى أجواء الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية والطائرة.

وجاء الإعلان في 16 أكتوبر 2026، وسط اهتمام متزايد بتطوير وسائل نقل تجمع بين القيادة التقليدية والإقلاع والهبوط العمودي، بما قد يمهد مستقبلاً لظهور جيل جديد من المركبات القادرة على التنقل براً وجواً.

الرحلة التجريبية الألف.. رسالة إلى إيلون ماسك

وبحسب موقع «إلكتريك» المتخصص في أخبار السيارات الكهربائية، أكدت «أليف» أنها أكملت رحلتها التجريبية المسجلة رقم 1000، واختارت الاحتفال بهذا الإنجاز من خلال التحليق فوق سيارة «تسلا رودستر»، في رسالة تحمل طابع المنافسة مع شركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وجاء استعراض «أليف» بالتزامن مع كشف «تسلا» عن الجيل الجديد من سيارتها الرياضية «رودستر»، التي تستخدم تقنيات دفع طورتها «سبيس إكس» لتنفيذ قفزات ومناورات جوية قصيرة، مع توقع بدء إنتاجها عام 2028.

وتختلف فلسفة الشركتين؛ إذ تسعى «أليف» إلى تطوير مركبة قادرة على القيادة والطيران بصورة فعلية، بينما تركز «تسلا» على سيارة رياضية فائقة الأداء مزودة بقدرات جوية محدودة.

من الحلم إلى خطوط التصنيع

ولم تعد طموحات «أليف» مقتصرة على تصميم النماذج الأولية، بعدما أعلنت في ديسمبر 2025 بدء التصنيع اليدوي لنسخها الأولى من سيارة «Model A Ultralight» في منشأتها بولاية كاليفورنيا.

وأوضحت الشركة أن تصنيع كل مركبة من النسخ المبكرة يستغرق عدة أشهر، نظراً إلى عمليات التجميع اليدوي والاختبارات الدقيقة التي تخضع لها المكونات قبل إجراء تجارب الطيران. ومن المقرر تخصيص النسخ الأولى لعدد محدود من العملاء لإجراء اختبارات في بيئات خاضعة للرقابة، تمهيداً لتطوير عمليات الإنتاج مستقبلاً.

سيارة بـ300 ألف دولار

وتستهدف الشركة طرح السيارة بسعر يقارب 300 ألف دولار، أي نحو 1.1 مليون درهم، مع تصميم يسمح بالإقلاع والهبوط عمودياً دون الحاجة إلى مدرج تقليدي. وتقول «أليف» إنها تلقت نحو 3600 طلب حجز مسبق، بقيمة محتملة تقارب مليار دولار، لكن هذه الطلبات لا تعني إتمام مبيعات فعلية أو تسليم سيارات للعملاء.

ورغم التطور التقني، لا تزال أمام المشروع تحديات تتعلق بالسلامة والاعتماد التنظيمي والبنية التحتية اللازمة لتشغيل المركبات الطائرة، خصوصاً في المناطق الحضرية المكتظة.

هل تقترب نهاية الازدحام المروري؟

وتفتح التجربة الباب أمام تصور مختلف لمستقبل النقل، يمكن فيه للمركبات الانتقال بين الطرق البرية والمجال الجوي، بما قد يقلص زمن بعض الرحلات ويخلق سوقاً جديدة للتنقل الشخصي. غير أن الانتقال من الرحلات التجريبية إلى الاستخدام اليومي يتطلب إثبات قدرة المركبات على الطيران بأمان، والحصول على الموافقات المناسبة، ووضع قواعد واضحة لإدارة الحركة الجوية.

وفي الوقت الذي تتسابق فيه شركات السيارات والتكنولوجيا على تطوير حلول النقل المستقبلية، تؤكد تجربة «أليف» أن المنافسة لم تعد محصورة في سرعة السيارات أو مدى بطارياتها، بل امتدت إلى قدرتها على مغادرة الأرض.

وبينما لا تزال السيارة الطائرة بعيدة عن الانتشار التجاري الواسع، فإن المشهد الذي ظهرت فيه مركبة «أليف» تحلق فوق سيارات «تسلا» يقدم صورة مثيرة لمستقبل قد تصبح فيه السماء امتداداً طبيعياً للطرق.