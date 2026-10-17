طيران الإمارات توسّع شبكة وجهاتها بإيرباص A350 عبر 8 مسارات من دبي

توسّع طيران الإمارات عمليات طائرات إيرباص A350-900 بإدخالها على 8 مسارات جوية انطلاقاً من مطار دبي الدولي، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر الجاري إلى مارس المقبل، في خطوة تشمل وجهات في أوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهندي وأمريكا الشمالية.

وتتضمن خطة التوسع إطلاق رحلات يومية جديدة إلى هلسنكي، إلى جانب تشغيل الطائرة على سبعة مسارات قائمة، تشمل بيروت وكولكاتا وأديس أبابا وموريشيوس وأورلاندو ولارنكا عبر مالطا وروما.

وبدأت طيران الإمارات تشغيل طائرات A350 على رحلاتها إلى بيروت وهلسنكي في الأول من أكتوبر الجاري، على أن تنضم كولكاتا إلى الشبكة، اعتباراً من 25 أكتوبر، تليها أديس أبابا وموريشيوس وأورلاندو في الأول من نوفمبر 2026، كما يُخطط لتشغيل الطائرة على الرحلات المرتبطة بلارنكا عبر مالطا، اعتباراً من الأول من يناير 2027، وروما اعتباراً من 28 مارس من العام نفسه.

وجهة جديدة

وتشمل التغييرات استبدال طائرات بوينغ 777 المستخدمة حالياً على بعض الرحلات بطائرات A350، فيما تمثل هلسنكي وجهة جديدة بالكامل ضمن شبكة الناقلة. أما روما فستشهد إضافة رحلة يومية ثالثة بطائرة A350، إلى جانب الرحلتين القائمتين المشغلتين بطائرتي بوينغ 777-300ER وإيرباص A380.

وتشغّل طيران الإمارات طائرات A350-900 بتكوينين للمقصورة، أحدهما بسعة 312 مقعداً والآخر بسعة 298 مقعداً. ويضم كلا التكوينين 32 مقعداً في درجة الأعمال بترتيب 1-2-1، فيما تتسع الدرجة السياحية الممتازة لـ21 راكباً في التكوين الأول و28 راكباً في الثاني.

وبلغ عدد طائرات A350-900 في أسطول طيران الإمارات 29 طائرة، مع وجود عشرات الطائرات الإضافية ضمن الطلبات. وتتيح الطائرة للناقلة مرونة أكبر في مواءمة السعة المقعدية مع حجم الطلب على المسارات المختلفة، إلى جانب دعم التوسع في الدرجة السياحية الممتازة وتحديث تجربة السفر.

وتعكس التوسعات توظيف طيران الإمارات للطائرة الجديدة في مسارين متوازيين: تحديث تشغيل الرحلات القائمة وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن تعزيز خيارات المغادرة والربط عبر مركز الناقلة في دبي. وكانت الشركة قد أضافت رحلات يومية باستخدام A350 إلى كوبنهاغن، كما شهدت كيب تاون وفوكيت زيادة إلى ثلاث رحلات يومية.

أما هلسنكي فتمثل إضافة جغرافية جديدة إلى شبكة الناقلة، إذ أطلقت طيران الإمارات رحلات يومية إليها في الأول من أكتوبر، لتوفر الربط المباشر الوحيد على مدار العام بين فنلندا والإمارات.