«تسلا تطير أخيراً».. إيلون ماسك يشعل سباق المستقبل بسيارة تتحدى الجاذبية

تخيل أن تضغط على دواسة الوقود، فتنطلق سيارتك بسرعة خاطفة، ثم ترتفع عن الأرض وتدور في الهواء قبل أن تعود إلى عجلاتها وكأن شيئاً لم يحدث !.. مشهد طالما ارتبط بأفلام الخيال العلمي، لكنه عاد إلى الواجهة بقوة مع إيلون ماسك، الذي كشف عن الجيل الجديد من سيارة «تسلا رودستر»، في عرض تجريبي مثير يفتح الباب أمام سؤال طال انتظاره: هل اقترب عصر السيارات الطائرة فعلاً؟

خلال الساعات الأخيرة خطفت السيارة الرياضية الكهربائية الأنظار خلال فعالية أقيمت في منشأة اختبار تابعة لشركة «سبيس إكس» في ولاية تكساس الأمريكية.

ولم يكن العرض مجرد استعراض لسيارة سريعة أو تصميم مستقبلي، بل تضمن مشاهد غير مألوفة لسيارة ترتفع عن الأرض وتنفذ مناورات جوية، في خطوة أعادت إحياء طموحات ماسك بشأن كسر الحدود التقليدية لصناعة السيارات.

وبعد سنوات من الانتظار والتأجيل منذ الإعلان عن رودستر الجديدة عام 2017، عاد المشروع إلى دائرة الضوء، ولكن هذه المرة بسؤال أكثر إثارة من موعد وصول السيارة إلى الأسواق: هل يمكن أن تتحول السيارة التي نعرفها إلى مركبة تحلّق في الهواء؟

تستطيع الطيران مثل الصاروخ

لم يخفِ ماسك طموحه خلال العرض، إذ وصف السيارة بأنها قادرة على الطيران باستخدام تقنيات دفع مستوحاة من الصواريخ، في إشارة إلى التعاون التقني بين تسلا وسبيس إكس. وقال ماسك، مستعيداً عبارة لصديقه المستثمر، بيتر ثيل، عن الوعود المستقبلية التي لم تتحقق، إن الناس وُعدوا بسيارات طائرة، لكنهم حصلوا بدلاً من ذلك على خدمات رقمية محدودة. وأضاف: «ليس بعد الآن».

وبعد إحدى المناورات التجريبية، علق ماسك بعبارة مقتضبة حملت الكثير من الدلالات: «حسنًا، لقد نجح الأمر».

ما الذي حدث بالفعل؟

خلال العرض، صعدت «رودستر» على مسار مرتفع ومنحني، وتحركت في وضع مقلوب باستخدام نظام شفط خاص، قبل أن تنطلق في الهواء وتنفذ حركة دوران ثم تهبط على عجلاتها. كما تضمن العرض قفزة فوق مجموعة من المركبات الأخرى.

كانت لحظات كافية لإشعال النقاش حول مستقبل السيارة، لكنها لا تعني بالضرورة أننا أمام مركبة تستطيع التحليق بحرية فوق المدن أو قطع مئات الكيلومترات في الجو.

ووراء هذه المناورات تقنيات غير تقليدية تجمع بين هندسة السيارات وتكنولوجيا الفضاء. وفقاً للشرح الذي قدمه ماسك ونائب رئيس هندسة المركبات في «تسلا»، لارس مورافي، تعتمد السيارة على نظام شفط يساعدها على الالتصاق بمسار الاختبار، إلى جانب دافعات تستلهم تقنيات الدفع المستخدمة في الصواريخ.

وأوضح مورافي أن نظام الشفط قادر على توليد قوة تصل إلى ضعفي قوة الجاذبية الأرضية، ما يسمح للسيارة باجتياز أجزاء من المسار وهي مقلوبة. أما الدافعات، فتساعدها على تنفيذ حركات جوية محددة.

ووصف ماسك المركبة بأنها «تستطيع الطيران أساساً مثل الصاروخ»، في تعبير يعكس طبيعة التقنية التي تسعى الشركة إلى تطويرها. ومع ذلك، فإن الفرق كبير بين تنفيذ قفزة جوية قصيرة والتحليق المستمر. فالسيارة الطائرة العملية تحتاج إلى أنظمة تحكم دقيقة، وقدرة موثوقة على الإقلاع والهبوط، وحلول واضحة لمخاطر التشغيل، فضلًا عن استيفاء متطلبات السلامة والقوانين.

مفاجأة تحمل تحذيراً

ووسط الحماس الذي رافق العرض، جاءت تصريحات ماسك لتضيف جانباً أكثر تعقيداً إلى القصة.

فقد أشار إلى أن السيارة ليست بالضرورة مصممة لتحقيق أعلى مستويات السلامة، كما أعرب عن عدم يقينه من قانونية استخدامها في جميع المناطق والاختصاصات القضائية. وهنا تظهر المعضلة الحقيقية: هل يمكن تحويل هذه التقنية المذهلة إلى وسيلة نقل آمنة للاستخدام اليومي؟

فارتفاع مركبة عن الأرض داخل منشأة اختبارية لا يثبت قدرتها على العمل بأمان في الشوارع المزدحمة، ولا يضمن إمكانية استخدامها فوق المناطق السكنية أو الطرق العامة. كما أن الجمع بين القيادة الأرضية والدفع الجوي يطرح تحديات جديدة تتعلق بحماية الركاب والمارة، والتحكم في المناورات، وتحديد الأماكن المسموح فيها بالتشغيل. وبالتالي، فإن المشاهد التي عرضتها تسلا تمثل خطوة تجريبية لافتة، لكنها لا تثبت أن رودستر أصبحت سيارة طائرة متاحة للجمهور.

سرعة خارقة والعالم يترقب

وإذا كانت المناورات الجوية هي العنصر الأكثر إثارة في «رودستر» الجديدة، فإن أداءها على الأرض لا يقل طموحاً. فبحسب المواصفات التي أعلنها ماسك، تستهدف السيارة التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة، أي نحو 97 كيلومتراً في الساعة، خلال أقل من ثانية، إلى جانب سرعة قصوى معلنة تتجاوز 370 كيلومتراً في الساعة للنسخة الأعلى أداءً.

لكن هذه الأرقام تبقى مواصفات معلنة تحتاج إلى التحقق من خلال اختبارات مستقلة، ولا تعني أن جميع القدرات المعلنة قد ثبتت في ظروف الاستخدام الفعلي. أما الموعد الذي ينتظره المهتمون، فتستهدف تسلا بدء إنتاج السيارة في عام 2028. ويأتي ذلك بعد سنوات من التأجيل منذ الكشف عنها للمرة الأولى عام 2017، ما يجعل الالتزام بالجدول الجديد أحد الاختبارات المهمة أمام الشركة.

ولم تتضح بعد جميع تفاصيل الأسعار النهائية أو مواعيد التسليم المؤكدة، كما أن بدء الإنتاج المستهدف لا يعني بالضرورة أن السيارة ستصل إلى العملاء في الموعد نفسه.

هل انتهى زمن سيارات الأرض؟

لا شك أن عرض «رودستر» يثير الخيال، لكنه يفتح أيضاً نقاشاً واقعياً حول مستقبل النقل. فإذا نجحت تسلا في تحويل تقنيات الدفع الجوي إلى منتج قابل للاستخدام، فقد نشهد فئة جديدة من المركبات تجمع بين الأداء الرياضي والقدرات الجوية المحدودة.

لكن الطريق من العرض الاستعراضي إلى الاستخدام اليومي طويل؛ إذ تتطلب السيارات الطائرة حلولًا عملية للطاقة والضوضاء والسلامة والتكلفة، فضلًا عن تنظيم استخدامها وتحديد الأماكن التي يمكنها التحليق فيها.

وقد تكون «رودستر»، في مرحلتها الحالية، أقرب إلى مختبر تقني متحرك منها إلى وسيلة نقل ثورية جاهزة. ومع ذلك، فإن مجرد اختبار سيارة تنفذ مناورات جوية يكفي لإعادة طرح سؤال ظل حاضراً لعقود: ماذا لو لم تعد الطرق هي المسار الوحيد الذي تسلكه السيارات؟

الخلاصة هي أن إيلون ماسك لا يكتفي بوعد العالم بسيارة رياضية أسرع، بل يسعى إلى تقديم تصور مختلف لما يمكن أن تكون عليه السيارة مستقبلاً. وقد منح العرض التجريبي «رودستر» دفعة إعلامية وتقنية كبيرة، لكن الحقيقة الأهم لا تزال معلقة: هل تتحول هذه المناورات إلى قدرة طيران عملية وآمنة، أم تبقى تجربة استثنائية في تاريخ صناعة السيارات؟.

حتى تتضح الإجابة، تبقى «رودستر» واحدة من أكثر مشروعات السيارات إثارة للجدل والترقب، فيما يظل عام 2028 موعداً مستهدفًا ينتظر التأكيد. فالسيارة التي تبدو وكأنها تتحدى الجاذبية قد تكون بداية فصل جديد في عالم النقل، لكن الطريق إلى هذا المستقبل لا يزال طويلًا.