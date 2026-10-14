محمد القرقاوي يعلن عن جائزة المليون دولار لصناع التغيير في الذكاء الاصطناعي

أعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، عن عن جائزة المليون دولار لصناع التغيير في الذكاء الاصطناعي.

وقال معاليه خلال كلمته الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية: نعلن اليوم عن ثلاث مبادرات. المبادرة الأولى هي إنشاء المركز العالمي لفرص المستقبل، بشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي، لتحويل الفرص التكنولوجية والاقتصادية إلى سياسات وتشريعات ومشاريع قابلة للتنفيذ. أما المبادرة الثانية فهو التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الصناعي المساعد، وهي بالتعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، وهي جائزة سنوية قيمتها مليون دولار، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف من صناع التغيير العالميين في 150 دولة لتطوير حلول ذكية تحسن الخدمات وتحسن جودة الحياة في المدن.

وسيتم إعلان الفائزين في اجتماع قادم في عام 2027، فنجاح مدينة واحدة قد يصبح نموذجاً لمئات المدن على مستوى العالم. أما المبادرة الثالثة فهي Future 20، لتسليط الضوء على عشرين قائداً دون سن الثلاثين قادرين على إحداث تحولات كبرى.