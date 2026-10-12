«دي بي ورلد» توفر 7.3 مليارات درهم لتمويل التجارة في الأسواق الناشئة

عززت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» دورها في دعم حركة التجارة الدولية، من خلال المساعدة على توفير إمكانات تمويلية تجاوزت ملياري دولار (نحو 7.34 مليارات درهم) للشركات في الأسواق الناشئة، في خطوة تستهدف سد فجوات التمويل التجاري، وتعزيز قدرة الشركات على مواصلة عملياتها وتدفق البضائع عبر سلاسل التوريد العالمية، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق.

وأظهرت وثيقة صادرة عن المجموعة ارتفاع الإمكانات التمويلية المتاحة عبر حلولها للتجارة من 1.2 مليار دولار (نحو 4.4 مليارات درهم) في أكتوبر من العام الماضي إلى أكثر من ملياري دولار في أكتوبر الجاري، بزيادة تتجاوز 66%، ما يعكس توسع نطاق الحلول التي تربط التمويل بالخدمات اللوجستية، وتدعم احتياجات الشركات العاملة في الأسواق التي تواجه صعوبات في الوصول إلى رأس المال.

حلول

وتغطي حلول «دي بي ورلد للتمويل التجاري» مختلف مراحل دورة التجارة، بدءاً من تمويل ما قبل الشحن، مروراً بمرحلة نقل البضائع، ووصولاً إلى ما بعد الشحن والتخزين، من خلال منتجات مالية مصممة وفق احتياجات الشركات وطبيعة عملياتها التجارية. وتستهدف هذه الحلول توفير السيولة اللازمة للشركات في المراحل المختلفة من عمليات الاستيراد والتصدير، بما يساعدها على إدارة التدفقات النقدية وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التجارية.

وقد أثبتت محفظة تمويل التجارة العالمية التي تديرها مجموعة موانئ دبي العالمية، قدرتها على بناء سجل قروض قوي بأصول عالية الجودة، متفوقة بذلك على المعايير المتعارف عليها في القطاع اللوجستي، ما يعزز فاعلية هذا النموذج المدمج والقائم على البيانات.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل التحديات التي تواجه تمويل التجارة العالمية، إذ تحتاج الشركات إلى سيولة كافية لتغطية تكاليف شراء البضائع ونقلها وتخزينها، فضلاً عن الوفاء بالتزاماتها التجارية، في وقت يمكن أن تؤدي فيه محدودية التمويل إلى تأخير الشحنات وإطالة دورة رأس المال وتعطيل حركة التجارة.

شراكات استراتيجية

وكشفت وثيقة صادرة عن المجموعة أن منصة «دي بي ورلد» للتمويل التجاري تضم أكثر من 58 ألف متعامل مسجل من مختلف أنحاء العالم، فيما ترتبط بشراكات استراتيجية مع أكثر من 32 مؤسسة مالية دولية، بما يتيح توسيع نطاق الوصول إلى الحلول التمويلية وربط الشركات بالمؤسسات القادرة على تلبية احتياجاتها.

وتعتمد المجموعة على الجمع بين خبراتها في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وحلول تمويل التجارة، لتوفير منظومة متكاملة تساعد الشركات على تجاوز بعض العقبات التي تحد من قدرتها على الحصول على التمويل، ولا سيما الشركات التي تعاني نقص الخدمات المصرفية أو تواجه صعوبة في تقديم الضمانات التقليدية المطلوبة للحصول على القروض.

ويعكس توسع الإمكانات التمويلية توجه «دي بي ورلد» إلى تعزيز دورها في منظومة التجارة العالمية، من خلال حلول تتجاوز البنية التحتية للموانئ والنقل إلى معالجة أحد التحديات الأساسية أمام الشركات، والمتمثل في توفير التمويل اللازم لضمان استمرار حركة البضائع، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تعتمد فيها الشركات على توافر السيولة للحفاظ على نشاطها التجاري وتوسيع أعمالها.