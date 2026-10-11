السلع الغذائية في الإمارات تحافظ على الحد الأدنى من أسعارها

حافظ عدد من السلع الغذائية الرئيسة في أسواق الإمارات حتى بداية شهر أكتوبر الجاري على مستويات أسعارها الأدنى التي سجلتها في منتصف العام، وفق بيانات منصة أسعار السلع التابعة لوزارة الاقتصاد، فيما شهدت سلع أخرى انخفاضاً، مقابل سلع اختلفت هوامشها السعرية بزيادات وفق اختلاف السلعة ومنافذ البيع.

وأظهرت المنصة، طبقاً لأسعار مجموعات السلع الرئيسة المدرجة، حفاظ سعر زيت الطعام على أسعار تبدأ من 5.1 دراهم مماثلة لنفس مستواها في منتصف العام وذلك للعبوة بين 1.7 و1.8 لتر مع تماثل السعر الأعلى أيضاً عند نفس المستوى 18.6 درهماً.

وواصل سعر كيلو الأرز ثبات حده الأدنى عند 4.3 دراهم، كذلك جاء الهامش السعري الأعلى للكيلو أيضاً عند مستوى ثابت بحوالي 16 درهماً باختلاف أصنافه ومنافذ البيع.

وظل أيضاً الحد الأدنى لسعر كيلو السكر عند 2.3 درهم، فيما وصل السعر الأعلى إلى 5.2 دراهم مقابل حد أعلى سابق بقيمة 5 دراهم. أيضاً ظل السعر الأدنى لأصناف البقوليات عند ثباته بسعر 3.8 دراهم للكيلو مقابل حد أعلى بلغ 10 دراهم مقابل حد أعلى سابق كان دون 6 دراهم.

وظل السعر الأدنى للحليب أيضاً عند مستواه دون تغيير ليبدأ من 3.8 دراهم للتر، بينما وصل الحد الأعلى إلى 7 دراهم مقابل حد أعلى سابق بلغ 6 دراهم.

واستقر الحد الأدنى لسعر الكيلو من الزبادي الطازج عند 3.4 دراهم مقابل 5 دراهم منتصف العام. وأيضاً تراجع السعر الأدنى للكيلو من حليب البودر إلى 15.7 درهماً مقابل سعر كان فوق 20 درهماً.

وظل الحد الأدنى لسعر كيلو الدجاج الطازج عند 11.3 درهماً، فيما بلغ الحد الأعلى 21.3 درهماً مقابل سعر 20.8 درهماً في يونيو، فيما تراجع الحد الأدنى لسعر بيض المائدة من 0.33 درهم إلى 0.23 درهم للبيضة الواحدة حالياً. في المقابل وصل الحد الأعلى للسعر إلى 0.70 درهم مقابل 0.77 درهم منتصف العام.

وتراجع بشكل واضح السعر الأدنى لعبوة شرائح الخبر الأبيض من سعر سابق 6.14 دراهم في يونيو إلى 4.9 دراهم، فيما واصل السقف السعري الأعلى الثبات عند نفس المستوى بسعر 9.17 دراهم.

مقابل ذلك، سجل سعر الطحين أيضاً سعراً أدنى 6 دراهم وحتى 7.5 دراهم مقابل أسعار سابقة في منتصف العام بدأت من 2.1 درهم حتى 5 دراهم للكيلو الواحد.