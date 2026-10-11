الناقلات الوطنية تلغي رحلات إلى مطارات سعودية خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر

ألغت شركات الطيران الإماراتية رحلات جوية تربط الدولة بوجهات سعودية، في مقدمتها الرياض والدمام، مع امتداد الإلغاءات إلى رحلات مقررة خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري، وفقاً للمعلومات المتاحة عن جداول الرحلات والتصريحات الصادرة عن الناقلات.

وفي إطار التعامل مع التغييرات التي طرأت على الرحلات، تتيح "فلاي دبي" للمسافرين المتأثرين خيارات تشمل استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز، بما يمنحهم مرونة في ترتيب خطط سفرهم وفق الخيارات المتاحة. وأوضحت الناقلة أن العملاء الذين حجزوا مباشرة يمكنهم مراجعة قسم إدارة الحجز عبر موقعها الإلكتروني "flydubai.com" للاطلاع على الإجراءات المتاحة، فيما دعت المسافرين الذين أجروا حجوزاتهم من خلال وكلاء السفر إلى التواصل معهم مباشرة. وأكدت الشركة أنها تراقب الوضع عن كثب بالتنسيق مع السلطات المختصة، وستعلن أي تعديلات على جداول الرحلات عبر قنواتها الرسمية.

وأعلنت "فلاي دبي" عن إلغاء رحلاتها من دبي إلى الرياض حتى 14 أكتوبر الجاري، بحسب متحدث باسم الناقلة، الذي أشار إلى استمرار متابعة التطورات والتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام بإطلاع العملاء على أي مستجدات تتعلق بمواعيد الرحلات. واعتذرت الشركة للمسافرين عن أي إزعاج قد يترتب على التغييرات في خطط سفرهم.

وفي السياق ذاته، ألغت "الاتحاد للطيران" رحلات مختارة بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري. كما أظهرت جداول "طيران الإمارات" إلغاء عدد من الرحلات بين دبي والرياض يومي 11 و12 أكتوبر. وامتدت الإلغاءات إلى الرحلات التي تربط دبي بالدمام يوم 11 أكتوبر.

وبالنسبة للرحلات المقررة يوم 12 أكتوبر، أظهرت الجداول إلغاء الرحلتين EK823 وEK821 من دبي إلى الدمام، في حين ظلت الرحلة EK827 مدرجة ضمن الرحلات المجدولة. وتعكس هذه التغييرات تعديلات في جداول الرحلات على عدد من الخطوط الجوية بين الإمارات والسعودية خلال الأيام المحددة، فيما أكدت فلاي دبي استمرار التواصل مع المسافرين عبر قنواتها الرسمية لإطلاعهم على أي مستجدات، وإتاحة الخيارات المتوفرة أمام المتأثرين بالإلغاءات للتعامل مع حجوزاتهم.