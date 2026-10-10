«دي بي ورلد» تحصل على اعتماد «أياتا» لـ11 موقعاً في أمريكا الشمالية

عززت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) قدراتها في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية المتكاملة في أمريكا الشمالية، بعد حصول عملياتها للشحن الجوي في الولايات المتحدة والمكسيك على اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، بما يدعم التزام المجموعة بالمعايير الدولية للجودة والامتثال والكفاءة التشغيلية.

ويشمل الاعتماد 11 موقعاً، منها 9 مواقع في الولايات المتحدة، موزعة على أتلانتا وشيكاغو وديترويت وهيوستن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك ونيوارك وإل باسو، إلى جانب مكسيكو سيتي ومونتيري في المكسيك، ما يعزز تكامل خدمات الشحن الجوي بين اثنين من أبرز الأسواق التجارية في المنطقة.

ويؤكد اعتماد «أياتا» استيفاء عمليات «دي بي ورلد» لمعايير دولية في مجالات الأداء التشغيلي والمساءلة المالية والكفاءة المهنية، كما يتيح للمجموعة تعزيز تعاونها المباشر مع شركات الطيران، وتسهيل حركة الشحنات، ورفع موثوقية الخدمات، خصوصاً للشحنات الحساسة للوقت.

ويمثل الاعتماد خطوة مهمة في تطوير منظومة «دي بي ورلد» للخدمات اللوجستية المتكاملة، ويعزز قدرتها على تقديم حلول شاملة للعملاء عبر مزود واحد، تجمع بين الشحن الجوي والبحري والتخليص الجمركي والتخزين والنقل البري والخدمات اللوجستية التعاقدية.

وتدعم هذه المنظومة استراتيجية المجموعة لتوفير حلول متكاملة لسلاسل التوريد في أنحاء الأمريكتين، بما يمنح العملاء قدرة أكبر على تنسيق عمليات الشحن ومتابعة حركة البضائع من نقطة الانطلاق حتى الوجهة النهائية.

وفي إطار خطط التوسع الإقليمي، عينت «دي بي ورلد» مديرين متخصصين للشحن الجوي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بهدف تعزيز القيادة الإقليمية وتطوير خدمات العملاء. كما تتوقع المجموعة حصول عملياتها للشحن الجوي في مونتريال بكندا على اعتماد «أياتا» خلال عام 2027، ما من شأنه توسيع نطاق شبكتها المعتمدة في أمريكا الشمالية.