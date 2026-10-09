الذهب يرتفع قليلا في تداولات نهاية الأسبوع

صعد الذهب في المعاملات الفورية اليوم الجمعة 0.3 بالمئة إلى 4147.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0043 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهرين يوم الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4172.70 دولار.

وبالنسبة ‌للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى ​59.62 دولار، وصعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1656.3 دولار، وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1135.25 دولار. إلا أن هذه المعادن الثلاثة تتجه ​لتسجيل خسائر أسبوعية.