المصارف تدعم تماسك الأسهم المحلية والسيولة 2 مليار درهم

تعرضت معظم أسواق المال العربية لموجة من التراجعات، حيث أغلقت مؤشراتها على اللون الأحمر. واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5799 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.66 %، حيث سجل تداولات بقيمة 658.7 مليون درهم، عبر إتمام ما يتجاوز 16.2 ألف صفقة، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي المالي بدوره عند مستوى 9801 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.59 %، لتتجاوز تداولاته 1.3 مليار درهم، عبر حوالي 26.7 ألف صفقة تداول.

وساعدت حركة عدد من القطاعات على تماسك المؤشرات، وفي مقدمها القطاع المصرفي والصناعة، حيث قاربت سيولة الأسهم 2 مليار درهم، عبر إجمالي 43 ألف صفقة.

سوق دبي

جاءت أسهم الشركات بقطاع التصنيع والتأمين والبنوك والقطاع المالي، في مقدم النمو السعري في سوق دبي المالي، مع إغلاق الجلسات، حيث تصدر سهم الأسمنت الوطنية بنمو 14.8 %، وسعر 4.94 دراهم، ثم سعر سهم الوطنية للتأمين بنسبة 4.1 %، وسعر 5.76 دراهم، ثم سهم بنك جي إف إتش بنسبة 0.56 %، وسعر 1.7 درهم، وثم سهم بنك السلام بنسبة 0.47 %، وسعر 2.13 درهم، ثم سهم بي إتش إم كابيتال بنسبة 0.20 %، وسعر 0.99 درهم.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد انخفض سهم ديار بنسبة 4.9 %، وسعر 0.71 درهم، ثم سهم أمان بنسبة 4.8 %، وسعر 0.68 درهم، ثم سهم طلبات بنسبة 4.5 %، وسعر 1.04 درهم، ثم مزايا بنسبة 4.2 %، وسعر 0.91 درهم، ثم سهم شعاع بنسبة 3.7 %، وسعر 0.25 درهم.

أبوظبي

أما في سوق أبوظبي، فقد كانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً هي العين للتأمين بنسبة 11.11 %، وسعر 35 درهماً، ثم هيلي القابضة بنسبة 9.65 %، وسعر 2.5 درهم، ثم أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 5.4 %، وسعر 1.56 درهم، ثم رأس الخيمة للدواجن بنسبة 4.6 %، وسعر 2.5 درهم، ثم فودكو بنسبة 4.4 %، وسعر 1.41 درهم.

أما الأسهم الأكثر تراجعاً، فكانت طيران أبوظبي بنسبة 4.9 %، وسعر 5.9 دراهم، ثم سهم أبوظبي للتكافل بنسبة 4.7 %، وسعر 5.45 دراهم، ثم سهم أبوظبي الإسلامي بنسبة 4 %، وسعر 22.3 درهماً، ثم سهم آيبكس بنسبة 4 %، وسعر 3.35 دراهم، ثم سهم فيرتيغلوب بنسبة 3.9 %، وسعر 2.4 درهم.

الأسواق العربية

وطالت موجة التراجعات معظم أسواق الأسهم العربية، حيث انخفض مؤشر تاسي السعودي بنسبة 1.57 %، بنهاية تداولات أمس، إلى مستوى 10376 نقطة، مدفوعاً بتقلص أسهم في القطاع الخدمي والتصنيع.

وشهد مؤشر سوق قطر المالي تراجعاً بنسبة 2.2 %، إلى مستوى 9005 نقاط، بنهاية تداولات أمس، مدفوعاً بتباطؤ أسهم في قطاعات مثل الترفيه والقطاع الطبي والخدمات. كما تراجع مؤشر السوق البحريني بنسبة 0.18%، إلى مستوى 1895 نقطة. وأغلق مؤشر البورصة الأردنية على تراجع بنسبة 0.91 %، إلى مستوى 4161 نقطة. كذلك تراجع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.40 %، إلى مستوى 8632.71 نقطة.

في مقابل ذلك، جاء مؤشر سوق مسقط بشكل مخالف، ليرتفع بشكل طفيف، وبنسبة 0.05 %، إلى مستوى 7832 نقطة، مع نشاط واضح لأسهم في قطاعي الطاقة والتصنيع.