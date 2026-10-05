3.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الاثنين 3.3 مليارات درهم تمت عبر 1370 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 913 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 62 مبايعة لمبانٍ و61 مبايعة لأراضٍ، و790 مبايعة لوحدات سكنية. وسجلت الرهون قيمة قدرها 558 مليون درهم تمت عبر 392 معاملة، منها 40 رهناً لمبانٍ، و49 رهناً لأراضٍ، و303 رهون لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 65 هبة بقيمة 430 مليون درهم.

وشهدت منطقة جزر العالم صفقة بيع قياسية لفيلا جاهزة ضمن مشروع «جزيرة زايا زوهو» بقيمة 79 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة برج خليفة ضمن مشروع «مرسيدس بينز بلاسيز» بقيمة 36 مليون درهم.