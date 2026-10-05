الذهب يرتفع في بداية تداولات الأسبوع إلى 4153.3 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات ​الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعدما خفضت بيانات اقتصادية ‌ضعيفة ​في الآونة الأخيرة توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في أكتوبر تشرين الأول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4153.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 4182.40 دولار.

ورفع البنك ​المركزي ⁠الأمريكي الشهر ⁠الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.

وغالبا ما ⁠تضغط أسعار الفائدة المرتفعة على الذهب، إذ تجعل الاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 60.97 دولار، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1705.70 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 ​بالمئة إلى 1176 ‌دولارا.