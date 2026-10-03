زيارة حمدان بن محمد لطيار «فلاي دبي» في قلب الإعلام الهندي

أبرزت وسائل الإعلام الهندية في قلب صفحاتها ومواقعها ونشراتها الإخبارية زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للكابتن سميت ماتشهار، طيار «فلاي دبي» الذي جسد أعلى درجات الشجاعة والمسؤولية والحرص على حياة الناس، حيث حولت وسائل الإعلام الهندية الزيارة إلى قصة إنسانية تجاوز صداها حدود الإمارات، ووجدت مساحة واسعة في المشهد الإعلامي هناك.

فمن «تايمز أول إنديا» إلى «إن دي تي في» إلى «هندوستان تايمز» مروراً بـ «ذي إيكونوميك تايمز»، وصولاً إلى الإعلام الرسمي، ممثلاً في «أكاشفاني نيوز»، و«دي دي إنديا»، حضرت صورة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى جوار الطيار الهندي، وتكررت في العناوين والمقدمات كلمات «الشجاعة» و«البطل» و«الفخر».

فقد اختارت صحيفة «تايمز أول إنديا»، إحدى أكبر المؤسسات الصحفية في الهند، من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم العبارة الأكثر قوة لتضعها في واجهة تغطيتها: «أعلى درجات الشجاعة». وتناولت الصحيفة لقاء سموه بالكابتن ماتشهار، مركزة على الإشادة الإماراتية بشجاعة الطيار ومسؤوليته وحرصه على حياة البشر، كما أبرزت العبارة التي سرعان ما أصبحت محوراً رئيسياً في تناول وسائل الإعلام الهندية للقصة: أن الإمارات فخورة بأن ماتشهار «جزء من فريقنا.. وجزء من قصة وطننا». وتابعت الصحيفة كذلك تطورات الحالة الصحية للكابتن، وربطت زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتقدير الذي يحظى به الطيار عقب الحادث.

أما صحيفة «إنديا توداي» فقد ذهبت خطوة إضافية في صياغة المشهد، إذ استخدمت تعبير «بطل فلاي دبي» عند الحديث عن ماتشهار. وفي تغطيتها للزيارة، أبرزت المؤسسة الإعلامية الهندية لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالطيار وإشادته بالدور الذي قام به لحماية الركاب، كما ركزت على الرسالة الإنسانية التي حملتها تصريحات سموه.

أما «إن دي تي في»، إحدى أشهر الشبكات الإخبارية الهندية، فقد كانت في قلب التغطية، حيث أبرزت زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للكابتن ماتشار في المستشفى، وركزت على الإشادة بشجاعته ودوره خلال الحادث.

كذلك أبرزت صحيفة «هندوستان تايمز» كلمة أخرى شديدة الدلالة من تصريحات سمو ولي عهد دبي: «نحن فخورون»، وقالت إن اختيار هذه العبارة في العنوان وضع العلاقة الإنسانية في قلب الخبر؛ فالقصة هنا لم تعد فقط إشادة رسمية بأداء مهني، بل تعبير عن الفخر بشخص أظهر شجاعة ومسؤولية في لحظة استثنائية.

كذلك نشرت «أكاشفاني نيوز»، التابعة لمنظومة البث العام الهندية، تقريراً عن زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان يشير إلى إشادته بشجاعة الكابتن سميت. وركز التقرير على وصف الطيار بأنه جسّد «أعلى درجات الشجاعة والمسؤولية والحرص على حياة البشر»، كما نقل رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بأن الإمارات فخورة بأن ماتشهار أصبح جزءاً من فريقها وقصتها.

كذلك تناولت «دي دي إنديا»، الذراع الإخبارية الدولية للتلفزيون العام الهندي، الزيارة، وأبرزت التقدير الذي ناله الكابتن ماتشهار من قيادة دولة الإمارات.

ولم تبق القصة داخل صفحات الأخبار العامة، بل انتقلت كذلك إلى المؤسسات الاقتصادية الكبرى ومنها «ذي إيكونومك تايمز»، إحدى أبرز الصحف الاقتصادية في آسيا، والتي تناولت زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تحت زاوية الإشادة بالطيار الهندي عقب حادث قمرة القيادة. وركزت الصحيفة على الشجاعة التي أظهرها ماتشهار، وعلى الطريقة التي تعامل بها مع اللحظات الحرجة، قبل أن تضع زيارة سموه في سياق تقدير الإمارات لما قام به.

كذلك سار موقع «موني كونترول» في اتجاه مشابه واختار بدوره عبارة «أعلى درجات الشجاعة» عنواناً لتقريره عن الزيارة، حيث ركز الموقع على إشادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمسؤولية الطيار وشجاعته واهتمامه بحياة البشر.