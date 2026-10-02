الذهب يتراجع إلى 4161.58 دولاراً ويتجه لخسارة أسبوعية ثانية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها ​لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، تحت ضغط من ‌ارتفاع الدولار ​وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

بحلول الساعة 0031 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4161.58 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا تراجعا بنحو ⁠ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4191.10 دولار.

ويتجه الدولار نحو تحقيق مكاسب أسبوعية مما يجعل المعادن المسعرة به أكثر ‌تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجلي 10 أعوام و30 عاما أعلى مستوياتها منذ عام 2002 أمس ‌الخميس.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية ‌في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر أيلول في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وأبدى ‌اثنان من صناع السياسة ‌في مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع موقفا واضحا بشكل غير معتاد بضرورة جمع المزيد من البيانات قبل ​اتخاذ قرار بشأن ‌رفع آخر ​لأسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس آب، مع تعديل بالخفض لقراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك ​الشخصي في يوليو تموز.

ويرى المتعاملون احتمالا نسبته 25 بالمئة تقريبا فقط لرفع سعر الفائدة هذا الشهر، مقابل حوالي 70 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع. وما زالوا يتوقعون بنسبة 79 بالمئة رفع الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وعادة ما يقلل ارتفاع تكاليف الاقتراض من جاذبية الذهب نظرا لأنه لا يدر عائدا.

وتراجعت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى معدلات قريبة من ‌أدنى مستوياتها في 57 عاما الأسبوع الماضي، كما انخفضت حالات التسريح من العمل ​في سبتمبر أيلول، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 60.71 دولار، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1718.80 دولار، في حين ​ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1177.80 ‌دولار.