2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، 2.3 مليار درهم تمت عبر 834 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 502 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 47 مبايعة لمبان 44 مبايعة لأراضٍ، و411 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 828 مليون درهم تمت عبر 226 معاملة، منها 24 رهناً لمبان، و54 رهناً لأراض، و148 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 106 هبات بقيمة 173 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة الجافلية رهناً لقطعة أرض تجارية بقيمة 180 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة "ألتا لومينا من أمنيات" بقيمة 30 مليون درهم.