2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الاثنين، 2.6 مليار درهم تمت عبر 895 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 627 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 85 مبايعة لمبان 46 مبايعة لأراضٍ، و496 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 857 مليار درهم تمت عبر 236 معاملة، منها 33 رهناً لمبان، و54 رهناً لأراض، و149 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 32 هبة بقيمة 211 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة مجمع دبي لاند السكني رهناً لقطعة أرض تجارية بقيمة 300 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية جاهزة في منطقة بلو واترز بقيمة 25 مليون درهم.