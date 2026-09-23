«فلاي دبي» تدشن رحلات منتظمة إلى بوخارا النيبالية

بدأت شركة فلاي دبي، الأربعاء، تشغيل رحلات دولية منتظمة على خط دبي–بوخارا–دبي، في خطوة تعزز الربط الجوي بين دبي ومدينة بوخارا، وتدعم جهود تحويل المطار إلى بوابة دولية مستدامة.

يأتي تشغيل الرحلات المنتظمة بعد فترة واجه خلالها مطار بوخارا، الذي بدأ عملياته في 1 يناير 2023، صعوبة في الحفاظ على خدمات جوية دولية منتظمة، ما يجعل تدشين خط دبي محطة مهمة في مساعي تعزيز الحركة الدولية عبر.

ويعول قطاع السياحة والأعمال في بوخارا على الرحلات الجديدة في دعم حركة الزوار وتعزيز التواصل مع الأسواق الدولية، في ظل أهمية دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للربط الجوي.

وقال الرئيس السابق لمجلس السياحة في بوخارا، بومانارايان شريستا، إن الرحلات المنتظمة يمكن أن تسهم في جعل الربط الجوي الدولي لبوخارا أكثر استدامة، مستفيداً من مكانة دبي كمركز عالمي رئيسي للعبور، ومن شبكة فلاي دبي التي تضم أكثر من 120 وجهة.

ويمثل تشغيل خط دبي–بوخارا إضافة جديدة إلى شبكة فلاي دبي في نيبال، ويفتح أمام المسافرين في بوخارا اتصالاً مباشراً مع دبي، بما يتيح الاستفادة من شبكة الوجهات التي تربط بها الناقلة عبر مركزها في دبي.