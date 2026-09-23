2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأربعاء، 2.5 مليار درهم تمت عبر 684 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 475 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 16 مبايعة لمبان 41 مبايعة لأراضٍ، و418 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1 مليار درهم تمت عبر 173 معاملة، منها 23 رهناً لمبان، و57 رهناً لأراض، و93 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 36 هبة بقيمة 230 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة الحمرية صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 120 مليون درهم، كما سجلت منطقة نخلة جميرا بيع 3 شقق سكنية فاخرة على الخارطة ضمن مشروع "كومو ريزدينسيز" بقيمة إجمالية 184 مليون درهم.