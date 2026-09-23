«إكس آر جي» تدرس الاستحواذ على حصة في «إل إن جي كندا»

تدرس شركة «إكس آر جي» الاستثمارية التابعة لأبوظبي الاستحواذ على حصة في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال «إل إن جي كندا» الذي تقوده شركة «شل»، في إطار مساعي المجموعة للتحول إلى مورد عالمي رئيسي للغاز الطبيعي، بحسب «بلومبرغ».

وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن «إكس آر جي» أجرت محادثات مع الشركاء الحاليين الداعمين للمشروع، بمن فيهم شركة «بيتروتشاينا»، لشراء جزء من حصصهم. وأوضحت المصادر أنه لا يوجد يقين بشأن ما إذا كانت هذه المشاورات ستسفر عن إبرام صفقة. ورفض متحدثون باسم «إكس آر جي» و«إل إن جي كندا» و«شل» التعليق، بينما لم يرد ممثل «بيتروتشاينا» على الفور على طلبات التعليق.

وينسجم الاستحواذ المحتمل على حصة في «إل إن جي كندا» مع طموحات «إكس آر جي» للانضمام إلى قائمة أكبر خمسة موردين للغاز الطبيعي والبتروكيماويات عالمياً، بعد إبرامها سلسلة صفقات امتدت من الولايات المتحدة والأرجنتين إلى أفريقيا.

وكان مشروع «إل إن جي كندا» قد بدأ الإنتاج من منشأته في منطقة «كيتيمات» بغرب كندا عام 2025، وذلك بعد سبع سنوات من اعتماد الشركاء للمشروع باستثمارات قُدّرت بنحو 40 مليار دولار كندي (28.5 مليار دولار) عام 2018. وتُورّد المنشأة، التي يبلغ إنتاجها السنوي 14 مليون طن وتعد من أكبر المحطات في أمريكا الشمالية، معظم إنتاجها إلى كوريا الجنوبية واليابان والصين.

ويفكر الشركاء حالياً في تنفيذ مشروع بمليارات الدولارات لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة، ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأنه في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لشركتي «كوريا غاز» و«بتروناس».

من جهة أخرى، يبحث بعض الشركاء تقليص حصصهم في المشروع؛ وفي يوليو الماضي قامت «بيتروتشاينا»، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، باستطلاع مستوى الاهتمام بحصتها البالغة 15 %، بهدف استخدام حصيلة البيع في التمويل الجزئي للمرحلة الثانية من المنشأة. وإلى جانب «بيتروتشاينا»، تمتلك «شل» حصة 40 % في المشروع، بينما تمتلك «بتروناس» 25 %، و«ميتسوبيشي» 15 %، وتستحوذ «كوريا غاز» على الـ5 % المتبقية.

في غضون ذلك، تواصل «إكس آر جي» اقتناص الأصول حول العالم وتبحث عن المزيد منها. وكان مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة «أدنوك» الأم، قد صرح في يونيو الماضي بأن الشركة مهتمة بـ«استكشاف الفرص» في منشآت إنتاج النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال في كندا.