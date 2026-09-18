ارتفاع الذهب وتراجع النفط والدولار في تداولات الجمعة

ارتفع سعر الذهب على نحو طفيف اليوم ​الجمعة مدعوما بانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، ‌في ​حين يصب المتعاملون التركيز على التطورات في الشرق الأوسط والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية.

بحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4352.60 دولار للأوقية (الأونصة). في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4391.60 دولار.

وتراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة، في حين ظل الدولار متراجعا بعد انخفاضه عن أعلى مستوياته ‌التي سجلها في الآونة الأخيرة. ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة السلع المسعرة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ورفع ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الأربعاء وألمح إلى ‌المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم ‌من أن الذهب يُنظر ‌إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ​يمكن أن تحد ‌من الطلب ​عليه مع زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد.

وأبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، لكنه حذر من احتمال الاضطرار إلى ​رفعها. ومن المقرر أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما ويتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة مخاطر التضخم.

وأظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن هذا التراجع على الأرجح ينطوي على مبالغة في إظهار مدى ‌استقرار سوق العمل. ويرجح أن يكون هذا الانخفاض المفاجئ ناتجا عن ​التقلبات المرتبطة بعطلة عيد العمال الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 65.64 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1785.55 دولار، وكسب ​البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1292.47 ‌دولار.