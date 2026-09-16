أصدر قسم الأبحاث في مؤسسة «ديلوكس أفينيوز» تقريراً حول أحدث بيانات السوق العقارية السكنية في كل من دبي وأبوظبي، أكد فيه أن دبي ترسم خريطة جديدة للعقارات السكنية الفاخرة. ونقل التقرير عن تحليل أجرته مؤسسة «بروجيكتوري» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إتمام 79698 عملية بيع سكنية بقيمة 227.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسلط التقرير الضوء على عمق الصفقات، وتحركات الأسعار، ومؤشرات الطلب تزامناً مع إعادة تقييم المشترين لتوقيت الدخول في استثمارات عبر المنطقة. وكشفت النتائج عن انتقال سوق دبي من مرحلة الارتفاع المتسارع في الأسعار التي ميزت السنوات الأخيرة، إلى بيئة تتسم بانتقائية أكبر وحساسية أعلى تجاه القيمة، مع احتفاظها بحجم تداولات ضخم.

وتطرق التقرير إلى بيانات لـ «نايت فرانك» أظهرت تحقيق دبي مستوى قياسياً خلال 2025، حيث سُجلت 205,400 صفقة لبيع وحدات سكنية بقيمة إجمالية بلغت 544.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 18% في الحجم و25% في القيمة مقارنة ببيانات عام 2024. وتؤكد هذه الأرقام أن حجم هذا النشاط يواصل تمييز القطاع السكني في الإمارة عن العديد من الأسواق الإقليمية الأصغر حجماً.

وأوضح فرهاد مرادي من «ديلوكس أفينيوز» أن الجاذبية الحالية لسوق دبي لم تعد تتمحور حول ملاحقة النمو السريع في الأسعار، بل ترتكز على ميزة الدخول في سوق عميقة خلال فترة تشهد تطبيعاً سعرياً وتوجهاً أوضح نحو الانتقائية، مشيراً إلى أن المعطيات تبرز امتلاك المشترين مساحة أكبر لمقارنة المشاريع والمواقع والأسعار عما كان متاحاً في ذروة الدورة السابقة.

وعلى الصعيد المحلي، تتخذ أسواق إماراتية أخرى مسارات نمو مختلفة، فقد أعلن مركز أبوظبي العقاري عن بلوغ قيمة مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم في النصف الأول 2026، ارتفاعاً من 25.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025. وشهدت أسعار المبيعات المتكررة في أبوظبي نمواً سنوياً بنسبة 20 % للشقق و12% للفلل، بينما استحوذت صفقات العقارات على الخارطة على 89% من القيمة الإجمالية للمبيعات.

وفي إمارة رأس الخيمة، أشار تقرير «فاليوسترات» إلى إبرام 1,274 صفقة عقارية بقيمة 1.353 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بالتوازي مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 5.4% في القيم الرأسمالية للمساكن بنظام التملك الحر.