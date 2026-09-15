2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الثلاثاء 2.7 مليار درهم تمت عبر 825 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 433 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم، منها 37 مبايعة لمبان 34 مبايعة لأراضٍ، و362 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.4 مليون درهم تمت عبر 340 معاملة، منها 26 رهناً لمبان، و57 رهناً لأراض، و257 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 52 هبة بقيمة 224 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 178 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 36 مليون درهم.