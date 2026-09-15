«طيران الإمارات» تزود 53 طائرة بـ«ستارلينك»

قال عدنان كاظم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، إن الناقلة أضافت 11 نقطة إلى شبكته خلال الموسم الشتوي، إلى جانب زيادة الرحلات إلى هانوي ومدينة هوشي منه في فيتنام بواقع رحلة إضافية يومياً، وإضافة رحلة ثانية إلى ناريتا اليابانية، فضلاً عن تعزيز الربط مع هلسنكي في فنلندا، بما يدعم تدفقات سياحية جديدة إلى دبي ويرفع خيارات السفر أمام المسافرين. وأكد أن استراتيجية النمو في «طيران الإمارات» لا تقتصر على إضافة الطائرات والوجهات، بل تشمل أيضاً تحديث الأسطول والخدمات والاستثمارات التقنية، موضحاً أن عدد طائرات «طيران الإمارات» المزودة بخدمة «ستارلينك» وصل إلى 53 طائرة، فيما تتم إضافة الخدمة إلى 14 طائرة شهرياً، مع استمرار تركيبها على طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380».

وأشار إلى أن «طيران الإمارات» تواصل تنفيذ خطتها التوسعية وتطوير شبكتها، متوقعاً ارتفاع عدد طائرات «إيرباص A350» من 30 طائرة حالياً إلى 36 طائرة بنهاية العام، مع استمرار استلام الطائرات الجديدة شهرياً. وأضاف أن الناقلة تتطلع إلى بدء استلام طائرات «بوينغ 777-9» اعتباراً من الصيف المقبل في 2027، وهو ما سيوفر دفعة جديدة لخطط النمو والتوسع في السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن «طيران الإمارات» تواصل التوسع في منتج الدرجة السياحية الممتازة «بريميوم إيكونومي»، حيث ارتفع عدد الطائرات المجهزة بهذه الدرجة إلى نحو 137 طائرة، مع خطة للوصول إلى 155 طائرة، ما يوفر نحو 3.5 ملايين مقعد سنوياً في الأسواق.

وأشار إلى أن الطلب القوي على الدرجة السياحية الممتازة يدعم مواصلة الاستثمار في هذا المنتج، سواء عبر الطائرات الجديدة من طراز A350 و777 أو من خلال تحديث الطائرات الحالية، لافتاً إلى أن خطة التحديث تستهدف تجهيز نحو 219 طائرة خلال العامين المقبلين.

وقال إن الناقلة تواصل كذلك تحديث شبكة مكاتب المبيعات، حيث تم حتى الآن تحديث أكثر من 20 مكتباً، فيما يوجد أكثر من 40 مكتباً ضمن الخطط المستقبلية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن «طيران الإمارات» أعلن إطلاق مكاتب جديدة في مانشستر وفرانكفورت وميونيخ، فيما توجد خطط لإضافة موريشيوس إلى شبكة المكاتب المحدثة، إلى جانب استمرار تطوير مكتب الناقلة في دبي.

وأكد كاظم استمرار «طيران الإمارات» في عمليات التوظيف بالتوازي مع نمو الشركة واستلام الطائرات الجديدة، موضحاً أن الناقلة لم توقف التوظيف حتى خلال فترات الأزمة، إلا أن وتيرة التوظيف الحالية ترتبط بالاحتياجات التشغيلية الفعلية للشركة.

وقال إن الناقلة تواصل الإعلان عن الوظائف الجديدة في المجالات التي تحتاج إلى كوادر إضافية، فيما يصعب في الوقت الحالي تحديد رقم مستهدف إجمالي للتوظيف، نظراً لارتباط عمليات الاستقطاب بالاحتياجات التشغيلية والتوسع الفعلي.

وأشار إلى أن حجوزات أكتوبر، ولا سيما خلال عطلات منتصف الفصل الدراسي في أوروبا والمملكة المتحدة، تظهر «قفزات» ملحوظة، مع تسجيل طلب قوي خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، ما يعكس توقعات بزيادة حركة السياحة القادمة من بريطانيا والأسواق الأوروبية.

وقال إن حجوزات الناقلة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة عادت إلى مستويات مماثلة للفترة القوية من العام الماضي، رغم تشغيل الناقلة حالياً بنحو 93% من السعة المقعدية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس قوة الطلب واستمرار تعافي حركة السفر.

متوسط إشغال المقاعد

وأضاف عدنان كاظم، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات سوق السفر العربي 2026 في دبي، أن متوسط إشغال المقاعد خلال فترة الصيف تراوح بين 75% و77%، وهو مستوى ممتاز بالنظر إلى القيود التي شهدتها حركة السفر إلى المنطقة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن طيران الإمارات نقلت نحو 8.6 مليون مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس، ما يعكس قوة العلامة التجارية لكل من دبي وطيران الإمارات وثقة المسافرين بهما.

وأوضح أن نمط الحجوزات شهد تغيراً واضحاً، إذ أصبحت الحجوزات تتم قبل السفر بفترات أقصر، إلا أن الطلب لا يزال قوياً على الرحلات العابرة «الترانزيت» وعلى دبي كوجهة نهائية، خصوصاً مع اقتراب الموسم الشتوي الذي يشهد أجندة حافلة بالفعاليات والأنشطة. وأشار إلى أن عدداً من الأسواق الرئيسية يسجل أداءً قوياً، وفي مقدمتها المملكة المتحدة والصين والأسواق الأفريقية وشبه القارة الهندية، إضافة إلى أسواق الشرق الأقصى وأمريكا الشمالية والجنوبية، لافتاً إلى الأداء القوي للرحلات إلى البرازيل والأرجنتين.

وأكد أن المؤشرات الأولية للموسم الشتوي إيجابية، مع توقع استمرار مستويات الطلب الحالية أو ارتفاعها، خصوصاً خلال ديسمبر، الذي يعد من أقوى أشهر الموسم، مشيراً إلى أن الناقلة عززت شبكة وجهاتها بإضافة رحلات جديدة إلى عدد من الأسواق.