3.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأربعاء، 3.7 مليارات درهم تمت عبر 1077 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 776 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 75 مبايعة لمبانٍ و52 مبايعة لأراضٍ، و649 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.3 مليون درهم تمت عبر 776 معاملة، منها 38 رهناً لمبانٍ، و67 رهناً لأراضٍ، و149 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 47 هبة بقيمة 349 مليون درهم. ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة المركز التجاري الأول صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 325 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية على الخارطة في منطقة الخليج التجاري ضمن مشروع «لومينا آلتا من أمنيات» بقيمة 40 مليون درهم.