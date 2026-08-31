تأكيداً لما نشرته «البيان».. «الطاير للسيارات» ممثل حصري لعلامة «كيا» في الإمارات

تم تعيين «الطاير للسيارات» ممثلاً حصرياً لعلامة «كيا» في الإمارات، في خطوة تمثل انطلاقة جديدة للعلامة وعملائها في مختلف أنحاء الدولة، فيما ستتولى «بريمير موتورز» تمثيل «كيا» في أبوظبي. وتعكس الشراكة الجديدة مكانة «كيا» الراسخة والتزامها المتواصل بالسوق الإماراتية، وتجمع بين هذه المؤسسات ضمن رؤية مشتركة تعتمد على الارتقاء بخدمة العملاء، وتعزيز الابتكار، وترسيخ أسس النمو المستدام على المدى الطويل.

وقال سعيد حميد الطاير، العضو المنتدب لشركة «الطاير للسيارات»: «نفخر بالترحيب بعملاء كيا ضمن عائلة «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز». فقد رسّخت «كيا» مكانتها على مدى سنوات طويلة في الإمارات، ونجحت في بناء سمعة متميزة وثقة عالية لدى قاعدة واسعة من العملاء. ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذه المسيرة المتميزة، وتقديم أعلى مستويات العناية والخدمة والدعم التي يتوقعها العملاء من وكيل سيارات عالمي المستوى يتطلع إلى المستقبل».

من جهته، قال هو غون كيم، رئيس «كيا» الشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل تعيين «الطاير للسيارات» موزعاً حصرياً لـ«كيا» في الإمارات خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة نمو العلامة ضمن واحدة من أكثر أسواق المنطقة حيوية وديناميكية. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة للارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز الابتكار، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وبفضل الخبرة العميقة التي تتمتع بها الطاير للسيارات وبريمير موتورز في السوق وإمكاناتها التشغيلية المتقدمة، فإننا على ثقة بقدرتنا على الارتقاء بتجربة تملك سيارات كيا، بالتوازي مع مواصلة تحول العلامة لتصبح من أبرز مزودي حلول التنقل المستدام في الدولة».

وأضاف: «كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجموعة «جمعة الماجد» على شراكتها القيّمة وإسهاماتها الكبيرة في مسيرة نجاح «كيا» على مدى السنوات الماضية. فقد أسهمت جهودها في بناء حضور قوي للعلامة وترسيخ مكانتها كخيار موثوق لدى العملاء، مما شكل قاعدة متينة للمرحلة المقبلة من النمو. وخلال هذه المرحلة الانتقالية، سيبقى عملاؤنا على رأس أولوياتنا، ونتطلع إلى مواصلة مسيرتنا معهم وبدء فصل جديد ومتميز لكيا في دولة الإمارات».

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «الطاير للسيارات» مسؤولية عمليات «كيا» في مجالات المبيعات وخدمات الصيانة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع في دبي والمناطق الشمالية، فيما ستتولى «بريمير موتورز» هذه العمليات في أبوظبي والعين. وستستمر جميع الضمانات السارية وعقود الصيانة وخدمات ما بعد البيع الخاصة بمركبات «كيا» في الدولة دون أي انقطاع مع الالتزام بالوفاء الكامل بها. وتدعم هذه الشراكة مسيرة «كيا» المتواصلة نحو التحول إلى التنقل الكهربائي المستدام، بما يتماشى مع رؤية الإمارات وتوجهاتها الطموحة في مجالات الابتكار والاستدامة.

وكانت «البيان» قد نشرت الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر مسؤول، أن «الطاير للسيارات» اشترت وكالة «كيا» في الإمارات من «الماجد للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي وكيا وجينيسيس، وأنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري.