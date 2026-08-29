1097 مبنى منجزاً في دبي بقيمة 5.36 مليارات خلال الربع الأول

أظهرت بيانات حديثة لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن الإمارة شهدت إنجاز الأعمال الإنشائية لقرابة 1097 مبنى متنوعاً بإجمالي كلفة ناهزت 5.36 مليارات درهم، وذلك عن إجمالي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتعكس نشاطاً وزخماً واضحاً في حركة المشاريع بمختلف القطاعات الإنشائية بالإمارة.

ووفق البيانات التفصيلية، فإن نشاط المباني المنجزة بالإمارة تمثل في إنجاز 389 مبنى في يناير بلغت قيمتها الإنشائية 1.83 مليار درهم، بينما أنجز 367 مبنى في فبراير بإجمالي قيمة للأعمال الإنشائية 1.42 مليار درهم، بينما كانت القيمة الإنشائية الأكبر في مارس بقيمة 2.1 مليار درهم، وذلك لإنجاز 341 مبنى متنوعاً.

أما على صعيد نوعية المباني المنجزة في سوق الإمارة فشملت 5 فئات أساسية، حيث جاءت إنشاءات الفلل الخاصة في صدارة تلك الفئات، وذلك بإجمالي 596 فيلا وبقيمة إجمالية إنشائية 1.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، تلتها فئة الفلل الاستثمارية من حيث عدد الوحدات المنجزة، وذلك عبر إنجاز إنشاءات 346 فيلا بقيمة بلغت 615 مليون درهم.

أما القيمة الإنشائية الأكبر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري على صعيد نوعية المباني المنجزة فاختصت بها فئة المباني متعددة الاستخدامات، وذلك بقيمة كلفة إجمالية ناهزت 3 مليارات درهم عبر إنجاز إنشاء 63 مبنى ما بين بداية يناير وحتى نهاية مارس.

بينما ضمت قائمة المباني المنجزة 61 مبنى عاماً بقيمة إنشائية 447 مليون درهم، فيما شهدت الأشهر الثلاثة الأولى إنجاز 31 مبنى صناعياً بقيمة إنشائية 129 مليون درهم.

ووفق البيانات، فقد وفرت تلك المباني ضمن الوحدات التي طرحتها في السوق حوالي 1079 شقة سكنية إلى جانب 115 محلاً تجارياً عن إجمالي الأشهر الثلاثة الأولى.