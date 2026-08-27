الذهب يرتفع وسط ترقب لتصريحات رئيس المركزي الأمريكي غداً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس ​بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، ‌مع ​ترقب السوق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش هذا الأسبوع. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4615.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار أمس الأربعاء بعد أن ⁠أظهرت بيانات أن معدل التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 4669.50 دولار.

واستقر التضخم السنوي في الولايات ‌المتحدة بشكل غير متوقع في يوليو تموز عند مستوى يفوق بكثير هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وذلك ‌للشهر الخامس والستين على التوالي. ومن المرجح ‌أن يؤدي توقف مسار التراجع عن الارتفاع الأحدث ‌الناجم عن حرب ‌إيران إلى زيادة النقاشات الدائرة داخل البنك المركزي حول ما إذا كان ​يتعين رفع أسعار الفائدة ‌أو الإبقاء ​عليها دون تغيير.

ووفقا لأداة ⁠فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع بنسبة 36.5 بالمئة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر ​أيلول ⁠وبنسبة 72.7 ⁠بالمئة بحلول ديسمبر كانون الأول.

وعادة ما يصبح الذهب، الذي لا يدر عائدا، أقل جاذبية عندما تكون أسعار الفائدة ⁠مرتفعة.

ومن المقرر أن يلقي وورش كلمة غدا الجمعة في ندوة جاكسون هول.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، سيزور رئيس وزراء قطر طهران في محاولة لإعادة إطلاق المسار الدبلوماسي بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران التهديدات ‌بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغط الاقتصادي على طهران من خلال استهداف شركائها ​التجاريين بعقوبات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 68.77 دولار، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1842.88 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 ​بالمئة إلى 1332.34 ‌دولار.