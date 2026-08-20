الإمارات.. الذهب إلى 541 درهماً والفضة تقترب من 8 دراهم

ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع صعود أسعار المعادن النفيسة، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 541 درهماً، فيما اقترب غرام الفضة من مستوى 8 دراهم.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 541 درهماً، فيما سجل عيار 22 نحو 501 درهم، وعيار 21 نحو 480.50 درهماً، بينما بلغ عيار 18 نحو 411.75 درهماً. وفي المقابل، سجل سعر غرام الفضة 7.91 دراهم، فيما بلغت الأونصة نحو 246.04 درهماً

الذهب:

عيار 24: 541.00 درهماً

عيار 22: 501.00 درهم

عيار 21: 480.50 درهماً

عيار 18: 411.75 درهماً

الفضة:

الغرام: 7.91 دراهم

الأونصة: 246.04 درهماً

الكيلوغرام: 7910.36 دراهم