العقود الآجلة للذهب تتخطى 4553 دولاراً للأوقية

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب في تداولات اليوم الخميس 0.2 بالمئة لتصل إلى 4553.30 دولار، فيما انخفض المعدن الأصفر في التعاملات الفورية مع جني المستثمرين للأرباح ​بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ‌شهرين عقب ​إعلان مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية عن دعم السيولة للسندات طويلة الأجل، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدولار ودفع عوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.

بحلول الساعة 0331 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4495.69 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل ⁠في وقت سابق 4525.79 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يونيو حزيران بعد قفزة تجاوزت أربعة بالمئة الجلسة الماضية.

وأعلنت وزارة ‌الخزانة أمس الأربعاء أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء لدعم السيولة للسندات طويلة الأجل. وجاء ذلك في أعقاب موجة بيع كبيرة للسندات إذ ‌طالب المستثمرون بعوائد أعلى على خلفية تزايد مخاطر التضخم ‌الناجمة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وحوم الدولار بالقرب من أدنى ‌مستوياته في ثلاثة أشهر. وقال ‌إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "من الواضح أن موجة صعود ​هائلة حدثت (في أسعار ‌الذهب)، وستشهد الأسواق فترة ​من الاستيعاب بعد حركة كبيرة ⁠كهذه". وأضاف "تم تجاوز النطاق السعري بين 4400 و4500 دولار. وإذا استقرت الأسعار فوق هذا النطاق، فمن المرجح أن يستمر الزخم الصعودي".

في غضون ذلك، تجاوز ​إجمالي الدين ⁠الأمريكي المستحق ⁠40 تريليون دولار للمرة الأولى، مما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية.

وقال إدوارد مير المحلل في شركة ماريكس "من العوامل الإيجابية للغاية بالنسبة للذهب ⁠تزايد القلق بشأن الاستقرار المالي للسوق في ظل الاقتراض والديون وعدم القدرة على خفض الإنفاق على الجانب المالي".

وتفاقم القلق بشأن التضخم خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي، إذ أظهر محضر الاجتماع الصادر أمس الأربعاء أن "عددا" من صناع السياسات مستعدون لرفع ‌أسعار الفائدة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 67 بالمئة إبقاء ​أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير مع احتمال نسبته 33 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 67.07 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1802.29 ​دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 ‌بالمئة إلى 1328.06 دولار.