الوون الكوري يظل عند أدنى مستوى له في 15 عاماً

لا تزال العملة الكورية الجنوبية عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من 15 عاما اليوم الجمعة بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تباطؤ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل، فضلا عن مرور البلاد باضطرابات سياسية.

وافتتح الدولار عند 0ر1450 وون اليوم الجمعة، بارتفاع 9ر1 وون مقارنة بالجلسة السابقة. ويمثل مستوى يوم الخميس أدنى مستوى منذ مارس 2009، حيث انخفضت العملة خلال المعاملات إلى أدنى مستوى لها عند 2ر1453 وون.

وجاء الضعف بعد أن قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقعها في عام 2025 إلى اثنين من أربعة، مما أثر سلبا على العملات الآسيوية، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعرضت العملة المحلية أيضا لضغوط بسبب الوضع السياسي المحلي، حيث صوتت الجمعية الوطنية لصالح عزل الرئيس يون سيوك-يول الأسبوع الماضي بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في الثالث من ديسمبرالجاري.

كما تواجه البلاد أيضًا رياحًا اقتصادية معاكسة متعددة، بما في ذلك التهديدات الجمركية من إدارة دونالد ترامب الجديدة.