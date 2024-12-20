انخفاض إنتاج السيارات في بريطانيا بما يقارب الثلث خلال نوفمبر

انخفض إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة تقارب الثلث في نوفمبر، ليكون تاسع شهر على التوالي من التراجع،

وفقا لأحدث الأرقام. وقالت جمعية مصنّعي وتجار السيارات إنه تم تصنيع 64 ألفا و 216 سيارة ، أي أقل بـ 27 ألفا و 711 سيارة مقارنةً بشهر نوفمبر من العام الماضي، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ومن الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض ضعف الأسواق العالمية علاوة على النمو الكبير في الإنتاج في نوفمبر من العام الماضي، بحسب الجمعية. كما أن الشركات المصنعة للسيارات تقوم حاليا بإعادة تجهيز مصانعها لإنتاج السيارات الكهربائية.

وانخفض إجمالي إنتاج السيارات في المملكة المتحدة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بنسبة 13% تقريبا ليصل إلى 734 ألفا و 562 وحدة - أي أقل بـ108 ألاف و 787 سيارة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وأقل بحوالي نصف مليون وحدة مقارنة بحجم الإنتاج في عام 2019، بحسب ما ذكرته جمعية مصنّعي وتجار السيارات.